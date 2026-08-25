Зубы здоровы, но изо рта неприятно пахнет: врач назвал возможные причины

Запах изо рта

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Неприятный запах изо рта не всегда свидетельствует о проблемах с зубами. И даже по хорошей гигиене причиной могут быть язык, десна, сухость во рту или заболевание ЛОР-органов.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Именно с такой проблемой обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что регулярно чистит зубы и язык, не имеет кариеса или других очевидных стоматологических проблем, но постоянно беспокоит неприятный запах.

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Врач обратил внимание на беловатый налет в задней части языка и увеличенные бугорки. По его словам, последние являются вкусовыми сосочками – нормальными анатомическими образованиями, а не признаком заболевания.

Специалист посоветовал женщине прежде всего обратиться к пародонтологу, чтобы проверить состояние десен и тканей вокруг зубов.

Почему может появляться неприятный запах

Чаще всего причина галитоза находится именно в полости рта. Бактерии могут накапливаться на языке между зубами и вдоль линии десен, образуя соединения с неприятным запахом.

Среди возможных причин – налет на язык, гингивит, пародонтит, кариес и недостаточное очищение межзубных промежутков.

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Еще одним фактором может быть сухость во рту. Когда слюны недостаточно, бактериям легче размножаться. Сухость может усиливать дыхание ртом, храп, курение, алкоголь, недостаточное употребление жидкости и некоторые лекарственные препараты.

Запах также могут провоцировать камни в миндалинах, хронический синусит, тонзиллит или постоянные выделения из носа.

Виноват ли желудок

Рефлюкс действительно иногда может влиять на запах изо рта. Однако специалисты отмечают: постоянный галитоз значительно чаще связан с причинами в полости рта, поэтому начинать обследование следует именно со стоматолога.

На запах дыхания также могут оказывать влияние чеснок, лук, алкоголь и кофе. Во время голодания или строгой низкоуглеводной диеты запах может изменяться из-за образования кетоновых тел.

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Что делать, если запах не проходит

Врачи советуют чистить зубы как минимум дважды в день пастой с фтором, регулярно очищать межзубные промежутки и язык, пить достаточно воды и не курить.

Ополаскиватель для рта может только временно замаскировать запах, но не устраняет его причину.

Если проблема сохраняется в течение нескольких недель даже при должной гигиене, следует обратиться к стоматологу. Особенно если одновременно кровоточат или набухают десны, болят зубы, появились язвы во рту или другие необычные симптомы.

Ранее эксперты назвали семь простых признаков, которые могут свидетельствовать о хорошей физической форме : человек способен стоять на одной ноге, подниматься с пола без помощи, имеет сильный хват, чувствует голод и сытость, может глубоко присесть, подниматься по лестнице без сильной одышки и просыпаться отдохнувшим. В то же время, эти признаки не являются медицинской диагностикой. Особо следует обратить внимание, если привычные физические действия вдруг стали сложнее или появились необычная одышка, слабость или боль.

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