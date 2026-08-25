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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Россияне посреди дня ударили по большому областному центру: ранены люди, первые детали

В результате российских ударов загорелось много машин.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Российская атака дронами

Российская атака дронами / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Российские войска посреди дня 25 августа атаковали дронами Запорожье. Сейчас известно о трех раненых.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Российские оккупанты нанесли удар по областному центру беспилотниками. В результате атаки вспыхнули около десяти автомобилей и пострадали три человека. Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее 25 августа Федоров сообщил, что в результате российского удара управляемой авиабомбой по Запорожью погибли два человека, еще одна женщина получила ранения. В городе и области зафиксированы разрушения инфраструктуры, повреждения жилья и автомобилей, а также возник пожар.

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