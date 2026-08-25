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Россияне посреди дня ударили по большому областному центру: ранены люди, первые детали
В результате российских ударов загорелось много машин.
Российские войска посреди дня 25 августа атаковали дронами Запорожье. Сейчас известно о трех раненых.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Российские оккупанты нанесли удар по областному центру беспилотниками. В результате атаки вспыхнули около десяти автомобилей и пострадали три человека. Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, ранее 25 августа Федоров сообщил, что в результате российского удара управляемой авиабомбой по Запорожью погибли два человека, еще одна женщина получила ранения. В городе и области зафиксированы разрушения инфраструктуры, повреждения жилья и автомобилей, а также возник пожар.