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Маринованные помидоры с виноградом и сливами: рецепт консервации на зиму
Если классические маринованные помидоры уже немного надоели, самое время попробовать необычное сочетание. Виноград и сливы придают заготовке легкую фруктовую сладость, а чеснок, лавровый лист и перец делают вкус более насыщенным.
Маринованные помидоры — одна из тех домашних заготовок, которые зимой открывают банку за банкой. Однако даже знакомый рецепт можно сделать более интересным, об этом рассказали на странице Буде смачно разом.
Попробуйте добавить к помидорам виноград и несколько слив, ведь они хорошо сочетаются с кисло-сладким маринадом и превращают обычную консервацию в оригинальную закуску.
Ингредиенты
помидоры — столько, сколько поместится
виноград — 100–150 г
сливы — 2–3 шт.
чеснок — 2 зубчика
лавровый лист — 1 шт.
перец горошком — 5–6 шт.
укроп — по желанию
Для маринада на 1 литр воды
соль без вершинки — 1 ст. л.
сахар — 4 ст. л
уксус 9% — 50 мл
Приготовление
Сначала подготовьте стерильную литровую банку.
На дно положите чеснок, лавровый лист, перец и, по желанию, укроп.
Наполните банку помидорами, чередуя их с виноградом и кусочками слив.
Залейте всё кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10–15 мин.
Затем осторожно слейте воду в кастрюлю.
Добавьте соль и сахар, доведите до кипения.
Влейте уксус и перемешайте.
Горячим маринадом снова залейте банку до верха.
Поставьте банку стерилизоваться в воде на 10 минут с момента закипания.
Достаньте банку, плотно закрутите стерильной крышкой, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.
После этого перенесите заготовку в прохладное место для хранения.
Помидоры, виноград и сливы — неожиданное, но очень удачное трио для зимней консервации.