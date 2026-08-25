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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
1 мин

Маринованные помидоры с виноградом и сливами: рецепт консервации на зиму

Если классические маринованные помидоры уже немного надоели, самое время попробовать необычное сочетание. Виноград и сливы придают заготовке легкую фруктовую сладость, а чеснок, лавровый лист и перец делают вкус более насыщенным.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Маринованные помидоры с виноградом

Маринованные помидоры с виноградом / © Credits

Маринованные помидоры — одна из тех домашних заготовок, которые зимой открывают банку за банкой. Однако даже знакомый рецепт можно сделать более интересным, об этом рассказали на странице Буде смачно разом.
Попробуйте добавить к помидорам виноград и несколько слив, ведь они хорошо сочетаются с кисло-сладким маринадом и превращают обычную консервацию в оригинальную закуску.

Ингредиенты

  • помидоры — столько, сколько поместится

  • виноград — 100–150 г

  • сливы — 2–3 шт.

  • чеснок — 2 зубчика

  • лавровый лист — 1 шт.

  • перец горошком — 5–6 шт.

  • укроп — по желанию

Для маринада на 1 литр воды

  • соль без вершинки — 1 ст. л.

  • сахар — 4 ст. л

  • уксус 9% — 50 мл

Приготовление

  1. Сначала подготовьте стерильную литровую банку.

  2. На дно положите чеснок, лавровый лист, перец и, по желанию, укроп.

  3. Наполните банку помидорами, чередуя их с виноградом и кусочками слив.

  4. Залейте всё кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10–15 мин.

  5. Затем осторожно слейте воду в кастрюлю.

  6. Добавьте соль и сахар, доведите до кипения.

  7. Влейте уксус и перемешайте.

  8. Горячим маринадом снова залейте банку до верха.

  9. Поставьте банку стерилизоваться в воде на 10 минут с момента закипания.

  10. Достаньте банку, плотно закрутите стерильной крышкой, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

  11. После этого перенесите заготовку в прохладное место для хранения.

Помидоры, виноград и сливы — неожиданное, но очень удачное трио для зимней консервации.

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