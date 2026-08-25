Маринованные помидоры с виноградом и сливами: рецепт консервации на зиму

Маринованные помидоры с виноградом / © Credits

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Маринованные помидоры — одна из тех домашних заготовок, которые зимой открывают банку за банкой. Однако даже знакомый рецепт можно сделать более интересным, об этом рассказали на странице Буде смачно разом.

Попробуйте добавить к помидорам виноград и несколько слив, ведь они хорошо сочетаются с кисло-сладким маринадом и превращают обычную консервацию в оригинальную закуску.

Ингредиенты

помидоры — столько, сколько поместится

виноград — 100–150 г

сливы — 2–3 шт.

чеснок — 2 зубчика

лавровый лист — 1 шт.

перец горошком — 5–6 шт.

укроп — по желанию

Для маринада на 1 литр воды

соль без вершинки — 1 ст. л.

сахар — 4 ст. л

уксус 9% — 50 мл

Приготовление

Сначала подготовьте стерильную литровую банку. На дно положите чеснок, лавровый лист, перец и, по желанию, укроп. Наполните банку помидорами, чередуя их с виноградом и кусочками слив. Залейте всё кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10–15 мин. Затем осторожно слейте воду в кастрюлю. Добавьте соль и сахар, доведите до кипения. Влейте уксус и перемешайте. Горячим маринадом снова залейте банку до верха. Поставьте банку стерилизоваться в воде на 10 минут с момента закипания. Достаньте банку, плотно закрутите стерильной крышкой, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания. После этого перенесите заготовку в прохладное место для хранения.

Помидоры, виноград и сливы — неожиданное, но очень удачное трио для зимней консервации.

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