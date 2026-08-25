Украинцам в стране ЕС могут выплатить более 5 тысяч евро: кто имеет право

Евро / © Pexels

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Украинцы в Португалии, в том числе беженцы с временной защитой, могут получить от государства более 5000 евро разовой помощи. Деньги выплачивают по программе Emprego Interior MAIS переезжающим жить и работать в малозаселенные внутренние регионы страны.

Об этом сообщили в Институте занятости и профессионального обучения Португалии (IEFP).

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Кто имеет право на участие

«Программа открыта для граждан третьих стран, легально проживающих в Португалии, включая лиц с временной защитой», — подчеркивают в ведомстве.

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На участие в программе имеют право наемные работники с бессрочным или срочным договором от 12 месяцев и зарплатой, не ниже национального минимума. Также выплаты могут получить предприниматели, которые переносят бизнес, создают новое дело или открывают компанию до 10 рабочих мест с владением более 50% капитала.

Кроме того, помощь доступна цифровым кочевникам — дистанционным специалистам с иностранными заказчиками, проживающими в Португалии, начали деятельность после 1 января 2022 года и зарабатывают не меньше местной минимальной зарплаты.

Какую помощь можно получить

Финансовая помощь состоит из нескольких частей и рассчитывается в зависимости от состава семьи и типа занятости:

Базовая помощь: 3759,91 евро — для работников с бессрочным договором, фрилансеров, цифровых кочевников или предпринимателей, создающих собственное рабочее место или компанию; 2685,65 евро — для лиц с контролируемым срочным договором продолжительностью от 12 месяцев.

Семейная надбавка: дополнительно выплачивается 20% от базовой суммы за каждого члена семьи, переезжающего вместе с заявителем.

Компенсация логистики: до 805,70 евро выделяется на покрытие расходов по перевозке имущества.

Например, если работник с бессрочным договором переезжает с одним членом семьи, он может получить более 5,3 тысяч евро. Эта сумма состоит из базовой выплаты (3759,91 евро), надбавки за родственника (751,98 евро) и компенсации за перевозку вещей (805,70 евро).

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Требования к участникам и порядок выплаты

Чтобы получить помощь, участники должны переехать в один из внутренних регионов из перечня депопуляционных территорий, определенных IEFP. Смена места жительства должна произойти в течение 180 дней до или после трудоустройства или начала бизнеса, а проживать на новой территории необходимо не менее 12 месяцев.

Денежные средства перечисляют в два этапа: первые 60% выплачивают сразу после одобрения заявления, а остальные 40% — на 13-й месяц проживания и работы на новом месте.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, Еврокомиссия установила новые требования для украинцев, впервые оформляющих временную защиту в ЕС. Теперь новоприбывшие беженцы должны документально подтвердить законность своего выезда из Украины и выполнения военных обязанностей.

Ранее мы писали, что Ирландия начала сворачивать программу бесплатного жилья для украинцев — более 2,3 тысяч украинских беженцев уже покинули жилье, которое для них арендовало государство.

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А правительство Дании предлагает предоставлять убежище только выходцам из регионов прифронтовых.

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