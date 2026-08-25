Українцям у країні ЄС можуть виплатити понад 5 тисяч євро: хто має право

Євро / © Pexels

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Українці в Португалії, зокрема біженці з тимчасовим захистом, можуть отримати від держави понад 5000 євро разової допомоги. Гроші виплачують за програмою Emprego Interior MAIS тим, хто переїжджає жити й працювати у малозаселені внутрішні регіони країни.

Про це повідомили в Інституті зайнятості та професійного навчання Португалії (IEFP).

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Хто має право на участь

«Програма відкрита для громадян третіх країн, які легально проживають у Португалії, включаючи осіб із тимчасовим захистом», — наголошують у відомстві.

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На участь у програмі мають право наймані працівники з безстроковим або строковим договором від 12 місяців і зарплатою, не нижчою за національний мінімум. Також виплати можуть отримати підприємці, які переносять бізнес, створюють нову справу або відкривають компанію до 10 робочих місць із володінням понад 50% капіталу.

Крім того, допомога доступна цифровим кочівникам — дистанційним фахівцям з іноземними замовниками, які проживають у Португалії, розпочали діяльність після 1 січня 2022 року та заробляють не менше місцевої мінімальної зарплати.

Яку допомогу можна отримати

Фінансова допомога складається з кількох частин і розраховується залежно від складу сім’ї та типу зайнятості:

Базова допомога: 3759,91 євро — для працівників із безстроковим договором, фрилансерів, цифрових кочівників або підприємців, які створюють власне робоче місце чи компанію; 2685,65 євро — для осіб із контрольованим строковим договором тривалістю від 12 місяців.

Сімейна надбавка: додатково виплачується 20% від базової суми за кожного члена сім’ї, який переїжджає разом із заявником.

Компенсація логістики: до 805,70 євро виділяється на покриття витрат із перевезення майна.

Наприклад, якщо працівник із безстроковим договором переїжджає з одним членом сім’ї, він може отримати понад 5,3 тисячі євро. Ця сума складається з базової виплати (3 759,91 євро), надбавки за родича (751,98 євро) та компенсації за перевезення речей (805,70 євро).

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Вимоги до учасників та порядок виплати

Щоб отримати допомогу, учасники мають переїхати до одного з внутрішніх регіонів із переліку депопуляційних територій, визначених IEFP. Зміна місця проживання повинна відбутися протягом 180 днів до або після працевлаштування чи початку бізнесу, а мешкати на новій території необхідно щонайменше 12 місяців.

Кошти перераховують у два етапи: перші 60% виплачують одразу після схвалення заяви, а решту 40% — на 13-й місяць проживання та роботи на новому місці.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, Єврокомісія встановила нові вимоги для українців, які вперше оформлюють тимчасовий захист у ЄС. Відтепер новоприбулі біженці мають документально підтвердити законність свого виїзду з України та виконання військових обов’язків.

Раніше ми писали, що Ірландія почала згортати програму безоплатного житла для українців — понад 2,3 тисячі українських біженців уже залишили житло, яке для них орендувала держава.

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А уряд Данії пропонує надавати притулок тільки вихідцям з прифронтових регіонів.

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