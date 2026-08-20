5¦ пород собак, которые хорошо уживаются с котами: кого выбрать, если дома уже есть животное

Кот и собака

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Завести собаку, когда дома уже обитает кот, может быть непросто. Для кошек привычная среда имеет большое значение, поэтому появление нового активного обитателя нередко становится источником стресса. Однако это совсем не значит, что от собаки придется отказаться. Многие кошки и собаки могут вполне мирно жить под одной крышей, если правильно подобрать животное и постепенно их познакомить.

Ветеринары назвали пять пород, которые благодаря особенностям темперамента могут быть хорошими кандидатами для семьи, где уже есть кот. В список попали как небольшие собаки-компаньоны, так и гораздо большие породы.

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В то же время ориентироваться только на породу не стоит. Специалисты по поведению животных советуют прежде всего обращать внимание на конкретную собаку, спокойный характер и отсутствие выраженной склонности преследовать мелких животных могут быть важнее родословной.

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Каким породам собак проще подружиться с котами

1. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Одним из самых удачных вариантов ветеринарка Джейми Ричардсон назвала кавалер-кинг-чарльз-спаниеля. По ее мнению эти собаки известны кротким характером и могут хорошо подходить для жизни с котами.

Кавалеров описывают как активных, но в то же время кротких и ласковых собак. Они исторически являлись собаками-компаньонами и сильно ориентированы на общение с человеком.

Их дополнительным преимуществом в доме с котом может быть небольшой размер. Взрослый кавалер весит примерно 5,9–8,2 кг, поэтому для кота его появление может быть менее потрясающим, чем знакомство с большой собакой.

Однако спаниель остается собакой, и даже доброжелательного кавалера нельзя просто оставить с котом в комнате в надежде, что они сами разберутся. Знакомство должно быть постепенным.

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Кавалер Кинг Чарльз Спаниель

2. Бернский зенненхунд

Огромные размеры бернского зенненхунда могут производить обманчивое впечатление. На самом деле представители породы известны уравновешенным характером.

Официальный стандарт American Kennel Club описывает бернского зенненхунда как уверенную, бдительную и добродушную собаку, которой не свойственны резкость или чрезмерная робость, представители породы обычно кроткие, спокойные и терпеливы с другими животными.

Именно эти качества могут помочь бернскому зенненхунду ужиться с котом при правильной социализации и обучении.

Но размер здесь нельзя игнорировать. Взрослый бернский зенненхунд может весить десятки килограммов, поэтому даже дружелюбная игра большой молодой собаки способна испугать или случайно травмировать кота. Первые контакты должны происходить только под контролем человека, а у кота всегда должна оставаться возможность отойти в безопасное место.

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Бернский зенненхунд

3. Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы известны общительностью и дружелюбным отношением к людям. .

Стандарт American Kennel Club характеризует темперамент золотистого ретривера как дружеский, надежный и доверчивый. Неоправданная агрессивность, нервозность или враждебность не отвечают типичному характеру породы.

Эти собаки обычно хорошо учатся, что имеет большое значение в доме с котом, владельцу нужно иметь возможность остановить попытку погони, переключить внимание собаки и вознаградить ее за спокойное поведение.

В то же время, молодой золотистый ретривер может быть очень энергичным. Поэтому доброжелательность сама по себе еще не означает, что кот будет сразу чувствовать себя рядом с ним комфортно. Особенно осторожно следует вести себя, если кот пожилой, пугливый или раньше никогда не жил с собаками.

Чем раньше животные получат положительный опыт общения с представителями другого вида, тем проще им возможно адаптироваться.

Золотистый ретривер

4. Лабрадор-ретривер

В пятерку вошел и лабрадор-ретривер. Лабрадоры известны как социальные и ориентированные на человека собаки, а при правильном знакомстве могут уживаться и с другими домашними животными.

Однако с лабрадором действует та же оговорка, что и с золотистым ретривером: молодые собаки могут быть чрезвычайно активными. Даже если у песа нет агрессивных намерений, его желание бежать за котом или упорно играть может вызвать у последнего сильный стресс.

Поэтому важное значение имеет обучение. Собака должна реагировать на владельца и уметь спокойно находиться рядом с котом, не преследуя его.

Для кота, в свою очередь, необходимо создать места, куда собака не сможет добраться: высокие полки, кошачье дерево, отдельную комнату или зону за защитной перегородкой.

5. Мопс

Пятой породой в рейтинге стал мопс. Этих небольших собак веками разводили прежде всего как компаньонов, поэтому они сильно ориентированы на жизнь рядом с людьми.

Кинологи отмечают, что именно характер собаки-компаньона может сделать мопс хорошим кандидатом для дома, где уже есть кот. Небольшой размер также упрощает контроль первых встреч.

Но утверждение, что у мопсов вообще нет охотничьего инстинкта, лучше не воспринимать буквально. Поведение конкретных собак отличается, поэтому даже представителя породы, которая считается спокойной, следует оценивать индивидуально.

Если взрослый собака уже имеет привычку преследовать кошек и других мелких животных, сама принадлежность к «дружественной» породе этого не отменяет.

Мопс

Порода не главное: на что смотреть перед выбором собаки

Специалисты советуют для дома с котом искать прежде всего спокойную, уверенную собаку с низкой или отсутствующей склонностью к преследованию. Собака с выраженным охотничьим инстинктом, которая фиксируется на мелких животных и пытается их догонять, может быть неудачным кандидатом независимо от породы.

Собаки с сильным инстинктом преследования добычи в некоторых случаях вообще не могут жить вместе с котами.

Поэтому, если собаку берут из приюта, полезно узнать о ее прошлом, жила ли она раньше с котами, как реагирует на мелких животных и демонстрирует ли преследование. Известный положительный опыт жизни с котом может быть более информативным, чем само название породы.

Как правильно познакомить кота с собакой

Даже самую спокойную собаку не стоит сразу подводить к коту «познакомиться», постепенное знакомство повышает шансы на то, что животные примут друг друга.

Ветеринарка Чирл Бонк рекомендует начинать еще до непосредственной встречи. Животным можно дать понюхать вещи с запахом друг друга — например подстилку или ткань, которой предварительно погладили другое животное. Сначала обмен запахами, затем визуальный контакт через стеклянную или сетчатую перегородку и только после спокойной реакции — контролируемая встреча.

При первом непосредственном контакте собаку нужно держать на поводке. Кота при этом нельзя брать на руки или силой удерживать рядом с собакой. Он должен иметь возможность самостоятельно отойти, укрыться или подняться выше.

Спокойное поведение собаки следует поощрять лакомством и похвалой. Если пес лает, бросается вперед, слишком пристально следит за котом или пытается его преследовать, знакомство нужно замедлить.

Лучше проводить несколько коротких спокойных встреч, чем одну длительную и стрессовую.

Как понять, что кот и собака приняли друг друга

Не обязательно ждать, пока кот будет спать в объятиях с собакой. Хорошим результатом может быть уже то, что оба животных спокойно занимаются своими делами в одном помещении.

Ветеринарка Джейми Ричардсон советует обращать внимание на расслабленный язык тела. Тело животного не должно быть напряженным или скованным, а движения должны оставаться естественными и плавными.

Безопасно питающийся кот может добровольно находиться неподалеку от собаки, отдыхать в одной комнате или играть. Собака может интересоваться котом, но не должна постоянно следить за ней, блокировать ему путь или пытаться преследовать.

Показательна именно стабильность: если изо дня в день животные спокойно находятся рядом, это значительно важнее отдельного эпизода общей игры.

Что делать, если кот и собака не уживаются

Если знакомство пошло плохо, не нужно заставлять животных привыкать друг к другу.

Ричардсон советует снова физически разделить животных и вернуться к более медленному и структурированному знакомству с положительным подкреплением.

Коту нужно обеспечить безопасные места, желательно и на высоте, куда собака не имеет доступа. Движения собаки нужно контролировать, чтобы он не мог преследовать кота.

Специалисты рекомендуют сначала ограничивать доступ новой собаки к части дома, используя, например, детские ворота. Кот при этом может сам решать, когда подойти поближе и исследовать нового жителя.

Если страх, преследование, агрессия или сильный стресс не исчезают, следует обратиться к ветеринарному врачу или квалифицированному специалисту по поведению животных.

И главное — не торопиться. Адаптация может занять не несколько часов, а недели или даже месяцы, скорость знакомства нужно определять по поведению самих животных, постоянно следя за признаками страха, тревоги и стресса.

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