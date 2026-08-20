Учёные обнаружили тревожную связь между популярным витамином и раком: что известно

Витамин B12 оказался в центре внимания ученых / © Credits

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Витамин B12 необходим организму для ряда важных процессов, однако его связь с онкологическими заболеваниями оказалась неоднозначной. В различных исследованиях у людей с раком фиксировали как низкие, так и чрезвычайно высокие показатели B12. В то же время ученые подчеркивают: имеющиеся данные пока не доказывают, что этот витамин вызывает рак.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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Витамин B12, или кобаламин, необходим организму для синтеза ДНК, созревания эритроцитов, обмена жиров и аминокислот. Он также помогает поддерживать миелиновую оболочку, защищающую нервы. Естественным путем люди получают его из продуктов животного происхождения, поэтому дефицит витамина B12 возможен, в частности, при строгом растительном рационе или нарушении усвоения питательных веществ.

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Именно участие витамина B12 в процессах, связанных с ДНК, стало одной из причин, по которой учёные начали изучать его в контексте рака. Сначала внимание было сосредоточено на дефиците: исследователи предполагали, что при недостатке витамина организму может быть сложнее восстанавливать ДНК, а это потенциально может способствовать появлению мутаций.

Однако последующие исследования выявили иную закономерность. У части онкопациентов уровень витамина B12 был не слишком низким, а наоборот — очень высоким. Такие показатели выявлялись в ходе исследований людей с раком легких, молочной железы, пищевода и толстой кишки.

Что обнаружили у более чем 37 тысяч пациентов

Одно из исследований было посвящено пациентам с раком толстой кишки. Учёные из медицинского факультета Техасского университета использовали глобальную базу данных, объединяющую информацию из 108 систем здравоохранения.

В анализ вошли медицинские записи 37 106 человек. У каждого из них примерно на момент постановки онкологического диагноза были результаты анализа крови на витамин B12.

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Наибольший интерес у исследователей вызвали пациенты, у которых этот показатель превышал 1000 пикограмм на литр. Медиана выживаемости в этой группе составила около пяти лет. Для людей с нормальным уровнем витамина B12 этот показатель был почти вдвое выше — около 11 лет.

Эта разница сохранялась и после того, как при анализе были учтены возраст, лечение и другие заболевания пациентов. В группе с высоким уровнем витамина B12 вероятность смерти была примерно в два раза выше по сравнению с людьми с низким показателем и примерно на 65% выше, чем среди пациентов с нормальным уровнем.

Кроме того, повышенный уровень витамина B12 чаще фиксировался у тех, кто уже на момент постановки диагноза находился на четвертой стадии рака. В течение следующего года у таких пациентов чаще появлялись новые метастазы, особенно в печени.

Почему дело может быть не в количестве витамина B12 в рационе

Результаты анализа крови на витамин B12 не показывают непосредственно, сколько этого витамина человек получает с пищей. Его концентрация зависит также от того, как организм накапливает, транспортирует, использует и выделяет это вещество.

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Значительные запасы витамина B12 содержатся в печени. Онкологические заболевания, особенно опухоли печени и агрессивное распространение рака, могут нарушать механизмы, связанные с этими запасами. Кроме того, некоторые опухоли увеличивают выработку белков, с помощью которых витамин B12 транспортируется с кровью.

Поэтому учёные рассматривают другое объяснение выявленной связи: повышенный уровень витамина B12 может возникать в результате изменений, вызванных самим заболеванием. Иными словами, повышенный показатель не обязательно означает, что избыток витамина привел к появлению опухоли.

Эту возможность рассматривали и авторы обзора научных данных 2024 года. Они отметили, что значение повышенного уровня витамина B12 у пациентов с уже диагностированным раком до сих пор остается неопределенным, а одним из возможных объяснений может быть обратная причинно-следственная связь — когда заболевание влияет на показатель витамина.

Что показал анализ самих опухолей

В ходе исследования рака толстой кишки учёные также проанализировали сотни образцов опухолей. В них обнаружили значительно более высокую активность гена MTR, отвечающего за фермент, которому требуется витамин B12 для синтеза одного из строительных компонентов ДНК.

Была отмечена ещё одна закономерность: наибольшая активность этого гена наблюдалась в опухолях, связанных с наихудшими показателями выживаемости.

Эти результаты дали исследователям основания предположить, что агрессивные опухоли могут более активно использовать и накапливать витамин B12 для процессов, необходимых при быстром размножении.

Это не единственное исследование, в котором высокий уровень витамина B12 сопровождался худшими результатами у онкологических пациентов. Подобная закономерность была выявлена в 2024 году среди людей, получавших иммунотерапию против рака. Аналогичные результаты были получены и в ходе исследований пациентов с раком ротовой полости.

Вопрос остается открытым

Однозначной картины до сих пор нет ещё и потому, что в других исследованиях внимание привлек противоположный показатель — дефицит витамина B12.

Например, исследование 2024 года во Вьетнаме охватило 3758 онкопациентов и 2995 человек без рака. Учёные обнаружили U-образную зависимость: более высокий риск рака наблюдался как при чрезвычайно низком, так и при чрезвычайно высоком потреблении витамина B12 с пищей по сравнению со средним уровнем.

Впрочем, исследование носило наблюдательный характер, а данные о питании получали из анкет, которые заполняли сами участники. Таким образом, исследование выявило статистическую связь, но не доказало, что определенное количество витамина B12 напрямую приводит к раку.

К тому же в группе с наибольшим потреблением люди получали в среднем около 2,97 микрограмма витамина B12 в день. Для сравнения: стандартные рекомендации составляют примерно 2,4–2,8 микрограмма в сутки.

Напомним, что 33-летняя британка Джейд Фардон всегда вела активный образ жизни и никогда не курила. Однако обычный кашель и хрипота обернулись для неё неизлечимым раком легких в четвертой стадии.

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