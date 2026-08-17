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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Суперфуд, который стоит копейки — какой овощ следует добавить в свой рацион

Свекла, полезные свойства которой часто недооценивают, является суперпродуктом и обладает множеством преимуществ для здоровья.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Свекла

Свекла / © Associated Press

Свекла богата клетчаткой, антиоксидантами и природными нитратами, которые могут улучшать кровообращение и поддерживать здоровье сердца.

Диетолог Тейлор Флэннери рассказала Cleveland Clinic, чем еще полезна свекла.

Чем полезна свекла

Свекла имеет естественный сладковатый, землистый вкус. И корнеплод, и его зеленые листья можно есть — они содержат важные питательные вещества. Свекла может казаться простым овощем, но она богата клетчаткой, природными нитратами и другими полезными растительными соединениями.

100 граммов вареной свеклы содержит примерно:

  • 44 калории

  • 8,96 г углеводов

  • 2 г клетчатки

  • 7,96 г сахаров

  • 1,68 г белка

Уникальное сочетание питательных веществ — витаминов, минералов и антиоксидантов — помогает поддерживать здоровье сердца, пищеварение, улучшать спортивные результаты и т.д.

Сохраняет здоровье сердца

Свекла является одним из богатейших природных источников пищевых нитратов. Организм превращает эти нитраты в оксид азота — соединение, которое расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, помогая улучшить кровообращение во всем организме.

Может улучшать спортивные результаты

Нитраты могут оказывать положительное влияние и на результаты во время физических нагрузок. Ранее ученые выяснили, что, улучшая доставку кислорода к мышцам, свекольный сок может повышать выносливость и помогать дольше тренироваться, откладывая усталость.

Поддерживает здоровье пищеварительной системы

Свекла богата клетчаткой — важное питательное вещество, необходимое организму для нормального функционирования.

Содержит антиоксиданты и помогает бороться с воспалением.

Как и многие другие ярко окрашенные фрукты и овощи, свекла содержит антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от ежедневного повреждения.

Эти растительные соединения также могут оказывать противовоспалительное действие, однако ученые до сих пор исследуют, как они влияют на здоровье в долгосрочной перспективе.

Раньше мы писали, как сварить свеклу в микроволновке за 10 минут. Больше об этом читайте в новости.

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