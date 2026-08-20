Какую собаку завести, если дома есть кот: ветеринары назвали 5 лучших пород

5 пород собак, которые хорошо ладят с кошками — советы ветеринаров

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Появление собаки в доме, где уже живёт кот, может стать для животного серьёзным изменением. Однако некоторые породы собак благодаря спокойному характеру и особенностям поведения имеют больше шансов найти общий язык с котами.

Ветеринары назвали изданию Newsweek пять пород, на которые стоит обратить внимание владельцам кошек, а также объяснили, как правильно знакомить домашних питомцев.

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Одной из таких пород является кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Ветеринар Джейми Ричардсон объясняет, что представители этой породы отличаются кротостью, а их хищнический инстинкт выражен слабо. Именно сочетание этих черт делает их потенциально хорошими соседями для кошки.

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Еще одна небольшая порода в списке — мопс. Эту породу выводили как домашнего компаньона, а не для охоты, поэтому у мопсов нет характерного для многих других собак охотничьего инстинкта. Из-за этого они менее склонны воспринимать кота как объект для преследования.

Среди крупных пород ветеринары обратили внимание на золотистых ретриверов и лабрадоров. Первые известны дружелюбием и готовностью общаться с другими животными, а вторые — мягким и кротким характером. Обе породы способны хорошо уживаться с кошками, особенно если животных правильно познакомить и дать им время привыкнуть друг к другу.

Размер собаки также не всегда определяет, насколько комфортно кошке будет рядом с ней. Примером может служить бернский зенненхунд: несмотря на внушительные размеры, эти собаки обычно ведут себя спокойно и уравновешенно. Терпение владельца и дрессировка могут помочь наладить хорошие отношения между животными.

Как правильно познакомить кота и собаку

Впрочем, выбор породы — лишь часть дела. Ветеринарный консультант Чирл Бонк советует начинать знакомство ещё до того, как кот и собака окажутся в одном помещении. Для этого им можно дать вещи с запахом друг друга.

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Следующие встречи должны быть короткими и контролируемыми. Сначала собаку держат на поводке, а между животными можно установить прозрачную перегородку. Если они реагируют спокойно, со временем преграду убирают, но собаку ещё некоторое время оставляют на поводке. Свободный контакт допускают тогда, когда оба питомца уже привыкли друг к другу.

Важно не заставлять кота или собаку общаться. Признаком того, что знакомство проходит успешно, является расслабленное поведение: животные свободно двигаются, не напрягают тело и спокойно находятся рядом. Кошка может отдыхать рядом с собакой или играть с ней, а собака — проявлять интерес к новому соседу, не преследуя его назойливо.

Если же напряжение не спадает, животных рекомендуется снова разделить и повторить знакомство в более медленном темпе. Коту также нужно обеспечить доступ к возвышенным местам, где он сможет чувствовать себя в безопасности. Если это не помогает, Ричардсон советует обратиться к ветеринару для разработки индивидуального плана поведения.

Напомним: если вам не хватает компании, собака может стать постоянным спутником в повседневной жизни. Ветеринары рассказали, какие семь пород особенно привязаны к людям.

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