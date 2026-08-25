Миланский собор / © Associated Press

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Миланский собор сложно назвать просто храмом. Это настоящая каменная энциклопедия европейской истории, искусства и архитектуры. Его строительство началось в 1386 году по приказу миланского правителя Джан Галеаццо Висконти и продолжалось почти шесть веков. Работы неоднократно менялись вместе с политической и культурной историей города, а над созданием собора трудились архитекторы, скульпторы и мастера из разных стран Европы. Именно поэтому в его архитектуре переплелись поздняя готика, мотивы эпохи Возрождения, барочные детали и элементы неоготики.

Хотя основная конструкция была завершена значительно раньше, отдельные работы, реставрации и декоративные дополнения продолжались ещё в XX веке. Окончательно историю строительства обычно связывают с 1965 годом, когда были завершены последние крупные элементы. В результате Миланский собор стал своеобразной каменной хроникой 600 лет — в его фасадах, скульптурах и деталях можно проследить, как менялись искусство, технологии и сам город.

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Сегодня Миланский собор остаётся символом Милана — величественным, почти сказочным и настолько детализированным, что на него можно смотреть часами.

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Мраморный лес

Главная особенность собора — его почти невероятное количество деталей. Светлый мраморный фасад и крыша украшены тысячами скульптур, шпилей, горгулий, декоративной резьбой и ажурными элементами. Над зданием возвышаются 135 шпилей, многие из которых увенчаны статуями, а около 150 горгулий выполняют не только декоративную, но и традиционную функцию водостоков.

Среди скульптур можно увидеть библейских персонажей, святых, пророков, мучеников, исторических личностей и фантастических существ. Одна из самых известных фигур — золотая статуя Мадонны, установленная на самой высокой точке собора. Она стала одним из символов города.

Именно поэтому Миланский собор невозможно охватить одним взглядом. Поднимаешь глаза — видишь новую статую, поворачиваешь голову — ещё один шпиль, а за ним целую композицию, которую легко было бы не заметить снизу. Особенно интересно рассматривать эти детали с террас на крыше, там готическая «кружевная» архитектура оказывается буквально на расстоянии вытянутой руки.

Эта любовь к деталям делает собор похожим не столько на обычное здание, сколько на гигантскую мраморную скульптуру под открытым небом, такую, которую можно рассматривать снова и снова и каждый раз находить в ней что-то новое.

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Место, где встретились искусство и вера

Миланский собор считается одним из самых выдающихся образцов поздней готики в Северной Италии. Его площадь превышает 11 тыс. кв. метров, а само здание стало своеобразной каменной хроникой развития Милана. В его архитектуре можно увидеть не только готические формы, но и черты других эпох, ведь собор строили и достраивали на протяжении веков.

Особый масштаб ему придают не только размеры, но и вертикальная композиция: высокие своды, многочисленные шпили и мраморный фасад словно направляют взгляд вверх. Внутри собор поражает огромным пространством, колоннами, витражами и игрой света, которая меняется в зависимости от времени суток.

Интересно, что современный храм стоит на месте гораздо более древнего религиозного комплекса. Археологические раскопки под площадью перед собором обнаружили остатки баптистерия Сан-Джованни-алле-Фонти, датируемого IV веком, а также древней базилики Санта-Текла. Именно здесь в первые века христианства находился один из главных религиозных центров Милана.

Поэтому, когда вы прогуливаетесь вокруг собора, то буквально оказываетесь на нескольких слоях истории города: от древнеримского Медиоланума и раннего христианства, через Средневековье и Ренессанс, до современного Милана. И именно это делает его не просто архитектурной достопримечательностью, а местом, где историю можно буквально увидеть под ногами.

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Миланский собор напоминает о простой, но почти забытой истине: настоящая красота не всегда создаётся быстро. Его строили поколения людей, каждое из которых оставляло здесь часть своего времени, таланта и представления о прекрасном.

Возможно, именно поэтому Миланский собор так впечатляет сегодня. Он не просто пережил века, он воплотил их в мраморе, свете и тысячах мелких деталей. И когда стоишь под его шпилями, кажется, что камень действительно умеет говорить.

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