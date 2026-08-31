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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вимагав їхати до України та плював: у Польщі чоловік пограбував та розгромив український магазин

У Польщі затримали поляка, який напав на український магазин та пограбував його.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
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Затримання агресора. Фото: Головне управління поліції у Познані

Затримання агресора. Фото: Головне управління поліції у Познані

У Польщі, в місті Познань, агресивний поляк пограбував та розгромив український магазин Оdessa Market.

Про це пише пресслужба Головного управління поліції у Познані.

Інцидент стався минулої неділі, 30 серпня, у Познані. Поляк спочатку розмальовував вітрину магазину і на це відреагувала продавчиня.

Згодом чоловік вкрав дві пляшки вина, кричав до продавчині “повертатись до України”, та плював на неї.

Пізніше нападник втік з місця події. Коли прибула поліція, його вже не було.

Після нападу українці викликали поліцію. Польські правоохоронці затримали агресора. Ним виявився 50-річний поляк, який на момент затримання перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Триває розслідування інциденту.

Напади на українців у Польщі

У 2026 році у Польщі почастішали напади на громадян України. Раніше у Познані поляки побили чоловіка, прийнявши його за українця. Під час нападу звучали образи на адресу УПА та Бандери.

Також Вроцлаві депутати вирішували, що робити з українцями. Представники PiS вимагали змінити документ і порушили питання щодо українців призовного віку.

Тим часом Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що українці в країні демонструють високий рівень економічної активності, а їхній рівень зайнятості сягнув 78%.

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