"Якби я була Гітлером": полька в метро Гамбурга накинулася на українок

Німеччина Фото ілюстративне / © Associated Press

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У Німеччині, в Гамбургу, стався конфлікт між кількома пасажирками, який швидко набув розголосу в соцмережах. Жінка, яку користувачі ідентифікують як громадянку Польщі через мову спілкування, образила українок, які їхали з нею поруч у вагоні метро, та заявила, що росіяни є «нормальними людьми».

Відео поширили користувачі Threads.

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Історія швидко поширилася Мережею і зібрала сотні коментарів.

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Що сталося в метро Гамбурга

За словами авторів публікації, конфлікт почався після того, як кілька дівчат розмовляли українською мовою у вагоні метро.

На відео чути, як жінка звертається до них із образами та закликає «забирати валізи й їхати до України». Під час суперечки вона також негативно висловлюється про українців і водночас говорить, що росіяни — «нормальний народ».

У ролику також звучить фраза польською мовою, яку користувачі переклали як: «Якби я була Гітлером».

Соцмережі розділилися

Відео викликало бурхливу реакцію користувачів Threads. У коментарях з’явилися як слова підтримки українок, так і повідомлення на захист жінки або із запереченням її польського походження.

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Частина користувачів засудила поведінку пасажирки та назвала її висловлювання проявом ксенофобії.

«Це відео є підставою для подання заяви в поліцію. Тут чітко чути дискримінацію за етнічним походженням, образи і т д. Тут назбиралось декілька статей на людину», — йдеться в одному з коментарів.

Інші зазначали, що подібна поведінка є неприйнятною незалежно від національності учасників конфлікту.

Також були коментарі щодо природи такої ненависті.

«Я не розумію жодного слова, я німкеня. Але ж поляки вкотре підтверджують, чому ми їх не особливо любимо в Німеччині. Окрім німецьких неонацистів, поляки мають найбільшу соціальну заздрість. Страх, що українці можуть щось у них відібрати, робить їх такими агресивними. Огидно. Також пити пиво в гамбурзькому метро заборонено. Я б викликала залізничну охорону. Вони б з цим розібралися», — написала користувачка.

Також частина дописувачів стверджувала, що на відео нібито немає польки, а конфлікт міг бути постановочним. Жодних підтверджень цих тверджень наразі немає.

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Офіційної реакції поки не було

Наразі відсутні офіційні коментарі поліції Гамбурга чи інших німецьких органів щодо цього відео. Також не підтверджено особу жінки, яка потрапила на запис, і не встановлено всі обставини конфлікту.

Інцидент продовжує активно обговорюватися в соцмережах, де користувачі сперечаються про причини конфлікту, мову ворожнечі та ставлення до українців за кордоном.

Нагадаємо, у Познані поляки побили чоловіка, прийнявши його за українця. Під час нападу звучали образи на адресу УПА та Бандери.

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