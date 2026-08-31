Наталка Денисенко рассекретила стоимость роскошной свадьбы и почему до сих пор не живет с мужем

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталка Денисенко рассекретила стоимость роскошной свадьбы с манекенщиком Юрием Ярошенко и объяснила, почему до сих пор не живет вместе с мужем.

Артистка 8 августа официально стала женой. Знаменитость уже также отыграла роскошную свадьбу, которая длилась три дня. Артистка на проекте "Тур зірками" признается, что такое празднование обойдется в кругленькую сумму. Однако сами молодожены потратили гораздо меньше. Актриса говорит, что им делали скидки.

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«На самом деле нам очень многое сделали скидок. Такая свадьба стоит около миллиона гривен, но нам сделали очень хорошие условия, хорошие скидки, но мы платили за все», — делится знаменитость.

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Наталка Денисенко с мужем / © instagram.com/natalka_denisenko

Кстати, после свадьбы Наталка Денисенко и Юрий Ярошенко до сих пор не съехались вместе, хотя мужчина и поживает с актрисой. Артистка объяснила это тем, что ее квартира слишком маленькая для их семьи. Пара планирует найти новое жилье, где у каждого будет своя комната. Пока же планы о переезде супруги откладывают, поскольку у актрисы нет на это времени, потому что она готовится к премьере нового спектакля.

Юра подживает у меня, и мы планируем переезд. Мы настраиваем детей, что у нас будет отдельная комната. Нам нужна большая квартира, и мы в поиске. Сейчас откладываем немного этот переезд, потому что скоро спектакль мой, я должен сконцентрироваться на нем. Сейчас, к сожалению, нет времени и ресурса на переезд, но обязательно будет», — пояснила артистка.

Напомним, недавно Наталка Денисенко попала в скандал. Артистку обвинили в копировании украшения. Актриса уже отреагировала на критику и объяснила свою позицию по этому поводу.

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