Иванка Трамп сияла в мини-платье с цветочным принтом на камерной свадьбе своего старшего брата

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

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Подборка включала не только романтические моменты самой свадьбы, но и фотографии самой Иванки, которыми она привлекла внимание, в частности, благодаря своему яркому и романтичному летнему образу.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Женщина выбрала короткое платье-бюстье лимонного цвета от бренда LEO LIN с очень изысканным и броским декором в виде цветов и листьев, которые занимали центральное место в образе и привлекали к себе все внимание.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Кроме того, на фотографиях, где Иванка позировала в полный рост, можно заметить, что она дополнила свой наряд белыми босоножками с крупными цветами от бренда Aquazzura. На снимке рядом с ней стоит её 19-летняя племянница Кай Трамп — дочь жениха.

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Иванка Трамп с племянницей Кай Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Другие дети Дональда Трампа также присутствовали на камерном празднике. На фото можно разглядеть Тиффани и Эрика Трампов.

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером / © Instagram Иванки Трамп

Иванка, Дональд-младший, Эрик и Таффани Трамп, а также на фото — невеста Беттина Андерсон / © Instagram Иванки Трамп

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Instagram Иванки Трамп

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон поженились в мае: сначала во Флориде, а затем на камерной церемонии на острове в кругу ближайших родственников. Хотя на свадьбе присутствовали многие члены семьи Трампов, Дональда Трампа среди гостей не было.

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