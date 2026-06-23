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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
280
Время на прочтение
1 мин

Иванка Трамп сияла в мини-платье с цветочным принтом на камерной свадьбе своего старшего брата

Дочь президента США поделилась серией ранее не публиковавшихся фотографий со свадьбы своего старшего брата Дональда Трампа-младшего и его возлюбленной Беттины Андерсон.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Подборка включала не только романтические моменты самой свадьбы, но и фотографии самой Иванки, которыми она привлекла внимание, в частности, благодаря своему яркому и романтичному летнему образу.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Женщина выбрала короткое платье-бюстье лимонного цвета от бренда LEO LIN с очень изысканным и броским декором в виде цветов и листьев, которые занимали центральное место в образе и привлекали к себе все внимание.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Кроме того, на фотографиях, где Иванка позировала в полный рост, можно заметить, что она дополнила свой наряд белыми босоножками с крупными цветами от бренда Aquazzura. На снимке рядом с ней стоит её 19-летняя племянница Кай Трамп — дочь жениха.

Иванка Трамп с племянницей Кай Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с племянницей Кай Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Другие дети Дональда Трампа также присутствовали на камерном празднике. На фото можно разглядеть Тиффани и Эрика Трампов.

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером / © Instagram Иванки Трамп

Иванка, Дональд-младший, Эрик и Таффани Трамп, а также на фото — невеста Беттина Андерсон / © Instagram Иванки Трамп

Иванка, Дональд-младший, Эрик и Таффани Трамп, а также на фото — невеста Беттина Андерсон / © Instagram Иванки Трамп

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Instagram Иванки Трамп

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Instagram Иванки Трамп

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон поженились в мае: сначала во Флориде, а затем на камерной церемонии на острове в кругу ближайших родственников. Хотя на свадьбе присутствовали многие члены семьи Трампов, Дональда Трампа среди гостей не было.

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Дата публикации
Количество просмотров
280
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