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Иванка Трамп сияла в мини-платье с цветочным принтом на камерной свадьбе своего старшего брата
Дочь президента США поделилась серией ранее не публиковавшихся фотографий со свадьбы своего старшего брата Дональда Трампа-младшего и его возлюбленной Беттины Андерсон.
Подборка включала не только романтические моменты самой свадьбы, но и фотографии самой Иванки, которыми она привлекла внимание, в частности, благодаря своему яркому и романтичному летнему образу.
Женщина выбрала короткое платье-бюстье лимонного цвета от бренда LEO LIN с очень изысканным и броским декором в виде цветов и листьев, которые занимали центральное место в образе и привлекали к себе все внимание.
Кроме того, на фотографиях, где Иванка позировала в полный рост, можно заметить, что она дополнила свой наряд белыми босоножками с крупными цветами от бренда Aquazzura. На снимке рядом с ней стоит её 19-летняя племянница Кай Трамп — дочь жениха.
Другие дети Дональда Трампа также присутствовали на камерном празднике. На фото можно разглядеть Тиффани и Эрика Трампов.
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон поженились в мае: сначала во Флориде, а затем на камерной церемонии на острове в кругу ближайших родственников. Хотя на свадьбе присутствовали многие члены семьи Трампов, Дональда Трампа среди гостей не было.