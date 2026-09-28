Немедленно выбросьте эти шесть вещей из морозилки: эксперты предупредили об опасности

Что нужно выбросить из морозилки / © ТСН

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Эксперты по продовольственной безопасности назвали шесть вещей, которые следует проверить в своей морозилке прямо сейчас.

Заморозка значительно замедляет развитие микроорганизмов и позволяет долго сохранять продукты. Однако низкая температура не исправляет неправильное хранение, загрязнение сырым мясом или многократное размораживание.

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Поэтому иногда в морозильной камере следует проводить ревизию.

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Треснутые стеклянные банки и контейнеры

В первую очередь внимательно осмотрите стеклянные емкости. Если на банке или контейнере появилась трещина, эксперты советуют не рисковать.

При замораживании жидкость расширяется, поэтому переполненная стеклянная емкость может треснуть. Мелкие обломки стекла способны попасть в пищу, а поврежденная банка может окончательно расколоться во время открывания.

Чтобы этого избежать, не заполняйте стеклянную тару до самого верха. Для продуктов с большим количеством жидкости следует оставлять свободное пространство для расширения. Также еду лучше сначала охладить в холодильнике и только потом ставить в морозильную камеру.

Продукты с сильным морозильным ожогом

Светлые, сухие или серовато-коричневые участки на мясе и других замороженных продуктах могут являться признаком так называемого морозильного ожога.

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Он возникает, когда продукт теряет влагу из-за контакта с воздухом. Причиной может быть негерметична упаковка или слишком длительное хранение.

Важный нюанс: морозильный ожог сам по себе не делает еду опасной. Однако вкус, текстура и цвет продукта могут существенно ухудшиться.

Если только небольшая часть повреждена, ее можно срезать. Если же морозильник охватил большую часть продукта, его, вероятно, лучше выбросить из-за низкого качества.

Размораживаемые продукты

Большое количество льда внутри упаковки иногда может свидетельствовать о колебаниях температуры: продукт частично размораживался, а затем замерз снова.

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Однако сами кристаллы льда еще не означают, что еда испорчена.

По рекомендациям USDA частично размороженный продукт можно повторно заморозить, если в нем все еще есть кристаллы льда или его температура не превышала примерно +4°C.

Другая ситуация — когда скоропортящаяся пища находилась при температуре выше +4°C более двух часов. Такой продукт безопаснее выбросить.

Старые кубики льда

О них при уборке морозилки часто забывают. Если кубики льда лежат в форме уже давно, эксперты рекомендуют их выбросить, а саму форму тщательно вымыть.

Лед может постепенно впитывать запахи хранящихся рядом продуктов. Поэтому кубики, которые месяцами ждали свое время, могут иметь неприятный запах и привкус.

Особенно это актуально для открытых форм для льда.

Неизвестное мясо без этикетки

Сверток с загадочным куском мяса, о котором вы уже не помните ни что это, ни когда его заморозили, — еще один кандидат на ревизию.

Эксперты советуют подписывать мясо перед замораживанием: отмечать вид продукта и дату. Это не только помогает контролировать срок хранения, но позволяет быстро идентифицировать продукт в случае отзыва определенной партии производителем.

Особенно важно использовать герметичную упаковку. Обычная магазинная пленка может пропускать воздух, поэтому качество мяса во время длительного хранения ухудшается.

Продукты, на которые попал сок сырого мяса

А вот это уже вопрос не только качества, но и продовольственной безопасности.

Если упаковка с сырым мясом повредилась и жидкость попала на другие продукты, эксперты советуют избавиться от загрязненной пищи, особенно если она не будет проходить достаточную термическую обработку.

После этого поверхности морозильной камеры необходимо тщательно очистить и продезинфицировать.

Чтобы избежать подобной ситуации, сырое мясо лучше хранить в надежно закрытых пакетах или контейнерах отдельно от готовой пищи.

Как правильно хранить продукты в морозилке

Простое правило поможет избежать ситуации, когда в морозильной камере скапливаются пакеты неизвестного происхождения: подписывайте все, что замораживаете.

На упаковке достаточно указать название продукта и дату замораживания. Старые запасы размещайте поближе, чтобы использовать их первыми, а новые — позади.

Также следует периодически производить ревизию морозильной камеры и очищать ее. Это поможет не только поддерживать порядок, но и сократить количество выбрасываемых продуктов.

FAQ

Сколько можно хранить продукты в морозильнике?

При постоянной температуре около -18°C замороженные продукты могут оставаться безопасными очень долго, а рекомендованные сроки хранения в первую очередь относятся к их качеству. Например, сырой фарш лучше использовать в течение 3-4 месяцев, куски сырого мяса — примерно 4-12 месяцев, целую сырую птицу — до 12 месяцев, а готовое мясо — примерно в течение 2-3 месяцев. Чем длиннее продукт лежит в морозилке, тем сильнее могут ухудшаться его вкус и текстура.

Можно ли повторно замораживать размороженные продукты?

Да, но не всегда. Если продукт частично разморозился, однако все еще содержит кристаллы льда или оставался холодным при температуре не выше +4°C, его можно повторно заморозить. В то же время, вкус и текстура могут ухудшиться. Если скоропортящийся продукт находился при температуре выше +4°C более двух часов, его рекомендуют выбросить. Определять безопасность пищи только по запаху или вкусу не стоит.

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