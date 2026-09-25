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Заметив на амуниции собаки яркий цветной элемент, многие считают это обычным украшением. Однако синяя лента на ошейнике или поводке может быть важным сигналом для окружающих о том, что четырехлапого лучше оставить в покое и удержаться от контакта.

Об этом сообщает издание Ogloszenia.

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Что означает синяя лента на амуниции собаки

По информации издания, единого официального и законодательно закрепленного значения такого обозначения нет. Однако владельцы и кинологи нередко используют цветные маркировки, чтобы предупредить окружающих о необходимости особого отношения к животному.

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Синюю ленту могут прикрепить в следующих случаях:

собака проходит процесс дрессировки или социализации и не должна отвлекаться;

животное выполняет рабочее задание (например, работает как собака-поводырь или служебный пес);

любимец восстанавливается после перенесенной болезни или травмы;

собака испытывает тревогу или имеет отрицательный опыт общения с людьми или другими животными;

у самки период течки.

Эксперты отмечают, что синяя лента не является свидетельством агрессивности или опасности животного. Это прежде всего сигнал о том, что посторонний контакт пока нежелателен.

Как вести себя во время встречи с собакой с синей лентой

При встрече с таким любимцем специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил безопасности и этикета:

Не пытайтесь погладить животное и не позволяйте детям или домашним питомцам приближаться без разрешения хозяина. Держите дистанцию. Если вы выгуливаете собственную собаку, возьмите ее на короткий поводок и спокойно пройдите мимо. В узком переходе или на узкой тропе лучше остановиться и дать владельцу с собакой возможность безопасно разойтись. Избегайте провокаций. Не стоит пристально смотреть на незнакомое животное, звать его или пытаться привлечь внимание, ведь даже дружеский жест может спровоцировать дополнительный стресс у встревоженной собаки. Спросите владельца. Если вы не уверены в причине наличия ленты, самым надежным способом является прямой вопрос к хозяину животного.

Значение других цветов на собаке

В кинологической практике существуют и другие неофициальные обозначения:

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Желтая лента — собаке требуется личное пространство;

Красная лента — просьба соблюдать особую осторожность;

Оранжевая лента — нежелательность контакта с другими собаками;

Зеленая лента — животное спокойно относится к общению;

Белая лента — собака имеет проблемы со зрением или слухом;

Фиолетовая лента — просьба не кормить животное.

В то же время, универсальной международной системы собачьих лент не существует. Значение цветов может изменяться в зависимости от страны, конкретной организации или школы дрессировки, а в некоторых случаях лента может служить только декоративным элементом.

Именно поэтому во время встречи с незнакомой собакой в первую очередь следует обращать внимание на ее поведение и ориентироваться на указания владельца.

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