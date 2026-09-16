Собаки, о которых мечтают хозяева: эксперты назвали 7 самых послушных пород

7 самых воспитанных пород собак: кого назвали эксперты / © Associated Press

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Некоторые породы собак отличаются спокойным характером, вниманием к хозяину и способностью быстро усваивать правила. В то же время эксперты подчеркивают: даже врождённая послушность не заменяет дрессировки и правильной социализации.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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По словам ветеринара Лизы Кан, поведение собаки зависит не только от породы. Важную роль играют опыт, полученный ещё в щенячьем возрасте, социализация и обучение базовым правилам поведения. Поэтому даже представитель породы со спокойным темпераментом без надлежащего воспитания может быть непослушным.

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В то же время генетические особенности также играют важную роль. Специалисты назвали семь пород, представители которых при правильном воспитании могут стать послушными и дружелюбным компаньонами.

Ирландский сеттер

Ирландские сеттеры известны не только своей рыжей шерстью, но и общительным и игривым характером. Эту породу в своё время вывели для охоты и тесного взаимодействия с людьми.

По словам Кана, эти собаки умны и стремятся угодить хозяину, поэтому хорошо поддаются дрессировке. Они также хорошо ладят с детьми и другими домашними животными. В то же время ирландским сеттерам необходима достаточная ежедневная физическая активность.

Петти-бассет-грифон ванденский

Представители этой породы — общительные и жизнерадостные собаки, которые хорошо приспосабливаются к различным обстоятельствам. Ветеринар Кейтлин Джонсон отмечает, что они любят общение и хорошо себя чувствуют, когда вовлечены в повседневную жизнь семьи.

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Собаки этой породы также сравнительно легко поддаются дрессировке, что помогает сформировать правильное поведение.

Папийон

Несмотря на небольшой размер, папийоны отличаются сообразительностью и способностью быстро усваивать команды. По словам ветеринара Эйми Уорнер, они особенно хорошо реагируют на последовательное обучение с использованием позитивного подкрепления.

Папильоны внимательны к хозяевам, однако нуждаются не только в физической, но и в умственной активности. Если собаке скучно, поддерживать желаемое поведение может быть сложнее.

Бернский зенненхунд

Большие бернские зенненхунды славятся своим добродушием и спокойным нравом. Они привязываются к людям и особенно известны своей привязанностью к детям.

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Эти собаки стремятся угодить хозяину, поэтому при правильном подходе хорошо поддаются дрессировке.

Миниатюрный шнауцер

Миниатюрные шнауцеры, или цвергшнауцеры, — бдительные, умные и преданные собаки, способные быстро учиться. Породу выводили для работы на фермах, поэтому её представители любят заниматься.

В то же время этим энергичным собакам необходимы регулярные физические и умственные нагрузки. По словам Ворнера, из-за скуки они могут начать шалить.

Гаванская болонка

Гаванские болонки любят находиться рядом с людьми и, как правило, хорошо приспосабливаются к жизни в семье. Их описывают как ласковых, общительных и относительно спокойных собак.

Им необходимо внимание и общение, поэтому они чувствуют себя лучше всего, когда могут проводить много времени со своими хозяевами.

Ньюфаундленд

Ньюфаундлендов часто называют «нежными гигантами» из-за их спокойного и терпеливого характера. У них умеренный уровень энергии, и они могут стать преданными семейными компаньонами.

Однако из-за больших размеров этих собак особенно важно начинать дрессировку и социализацию ещё в раннем возрасте.

Напомним, что спокойный характер, преданность и умеренная потребность в активности — важные критерии при выборе собаки для пожилого человека. Эксперты назвали пять пород, на которые стоит обратить внимание.

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