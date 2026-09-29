«У Путіна залишилося небагато часу»: військовий аналітик пояснив посилення ударів по Україні

Путін / © Associated Press

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Диктатор Путін посилив обстріли українського цивільного населення, оскільки, на думку військового аналітика Олексія Гетьмана, усвідомлює, що часу для спроб змусити Україну капітулювати залишається небагато.

Таку думку військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман висловив у коментарі УНІАН.

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За його словами, Путін розраховує на те, що поки Україна не має достатньої кількості засобів для протидії російським ударам, він може продовжувати диктувати свої умови.

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«Путін упевнений у тому, що може диктувати свої умови, допоки в нас немає у необхідній кількості антибалістичних ракет, допоки в нас немає достатньої кількості ракет і перехоплювачів проти реактивних дронів і поки в нас немає власної балістики в необхідній кількості», — додав Гетьман.

Саме на цьому, як пояснив аналітик, ґрунтується розрахунок російського диктатора. Путін вважає, що може завдавати ударів по українських містах, поки Україна має обмежені можливості для захисту та відповіді.

Водночас, на думку Гетьмана, ситуація може змінитися після того, як Україна отримає достатні спроможності для завдання ударів балістичними ракетами по Москві.

«Бо будь-які дронові атаки, наприклад на Москву, — це трохи інше, ніж балістичні удари по тій самій Москві. Тому він чудово розуміє, що незабаром у нас це з’явиться», — зазначив військовий аналітик.

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Гетьман звернув увагу, що на виставці озброєння вже презентували балістичні ракети FP-7 і FP-9, дальність польоту яких становить 300 та понад 800 кілометрів відповідно.

«І він чудово знає, що незабаром вони з’являться в нас у достатній кількості. Після цього диктувати нам умови буде просто неможливо.

Будь-який його удар по Києву — це буде потужний удар у відповідь, балістичний удар по Москві. І він це чудово розуміє», — наголосив Гетьман.

У цьому контексті, за словами аналітика, російські війська продовжують терор проти українського цивільного населення, намагаючись вплинути на людей.

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Гетьман вважає, що таким чином Росія прагне домогтися появи певної кількості людей, які тиснутимуть на українську владу та виступатимуть за припинення війни на будь-яких умовах.

Раніше повідомлялося, що ветеран російсько-української війни Євген Дикий заявив, що Путін змінив стратегію війни та зробив головну ставку на руйнування українського тилу балістикою і дронами, а також на прихід до влади проросійських сил у Європі.

Ми раніше інформували, що Росія не погоджується на пропозицію України щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах, оскільки не хоче демонструвати свою слабкість.

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