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Понад 20 тисяч грн пенсії: хто в Україні може отримувати такі виплати
В Україні для деяких категорій громадян у разі встановлення інвалідності передбачені підвищені мінімальні пенсійні виплати.
В Україні для окремих категорій громадян передбачені підвищені мінімальні пенсійні виплати у разі встановлення інвалідності. Зокрема, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС гарантують пенсію понад 20 тис. грн.
Про відповідні виплати нагадали у Пенсійному фонді України.
Розмір пенсії залежить від встановленої групи інвалідності. Від 1 березня 2026-го мінімальні виплати для ліквідаторів становлять:
I група інвалідності — 20 653,55 грн;
II група — 16 522,84 грн;
III група — 12 392,13 грн.
Таким чином, виплату понад 20 тисяч гривень отримують саме ліквідатори з інвалідністю I групи — за умови дотримання вимог, передбачених законодавством.
Для інших осіб, які отримують пенсію по інвалідності через захворювання або каліцтво, пов’язані з Чорнобильською катастрофою, встановлені інші гарантовані мінімальні розміри.
Цього року мінімальні виплати становлять:
I група інвалідності — 11 048,25 грн;
II група — 8 838,60 грн;
III група та діти з інвалідністю — 6 813,10 грн.
Розмір пенсії залежить від категорії постраждалої особи та підстав, за якими її призначають.
Від чого залежить розмір пенсії
Для ліквідаторів аварії, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, передбачений спеціальний порядок розрахунку пенсії. Для окремих категорій виплату можуть обчислювати із заробітної плати за спеціальною формулою.
Якщо людина оформлює пенсію у 2026 році та має право на розрахунок із зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, застосовується коефіцієнт 2,09334. Тож фактичний розмір пенсії може бути вищим за гарантований мінімум.
Нагадаємо, у вересні 2026-го дехто з пенсіонерів отримає підвищені пенсії: автоматично надбавки нарахують за віком та стажем. Зокрема, українцям від 70 до 74 років додадуть 300 грн.
ПФУ може нараховувати деяким громадянам пенсію у розмірі щонайменше 30% від суми заробітної плати. Зокрема, держава гарантує це рідним військовослужбовця у разі його загибелі чи смерті через нещасний випадок, що виник не від виконання обов’язків військової служби.