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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Понад 20 тисяч грн пенсії: хто в Україні може отримувати такі виплати

В Україні для деяких категорій громадян у разі встановлення інвалідності передбачені підвищені мінімальні пенсійні виплати.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Гривня.

Гривня / © УНІАН

В Україні для окремих категорій громадян передбачені підвищені мінімальні пенсійні виплати у разі встановлення інвалідності. Зокрема, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС гарантують пенсію понад 20 тис. грн.

Про відповідні виплати нагадали у Пенсійному фонді України.

Розмір пенсії залежить від встановленої групи інвалідності. Від 1 березня 2026-го мінімальні виплати для ліквідаторів становлять:

  • I група інвалідності — 20 653,55 грн;

  • II група — 16 522,84 грн;

  • III група — 12 392,13 грн.

Таким чином, виплату понад 20 тисяч гривень отримують саме ліквідатори з інвалідністю I групи — за умови дотримання вимог, передбачених законодавством.

Для інших осіб, які отримують пенсію по інвалідності через захворювання або каліцтво, пов’язані з Чорнобильською катастрофою, встановлені інші гарантовані мінімальні розміри.

Цього року мінімальні виплати становлять:

  • I група інвалідності — 11 048,25 грн;

  • II група — 8 838,60 грн;

  • III група та діти з інвалідністю — 6 813,10 грн.

Розмір пенсії залежить від категорії постраждалої особи та підстав, за якими її призначають.

Від чого залежить розмір пенсії

Для ліквідаторів аварії, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, передбачений спеціальний порядок розрахунку пенсії. Для окремих категорій виплату можуть обчислювати із заробітної плати за спеціальною формулою.

Якщо людина оформлює пенсію у 2026 році та має право на розрахунок із зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, застосовується коефіцієнт 2,09334. Тож фактичний розмір пенсії може бути вищим за гарантований мінімум.

Нагадаємо, у вересні 2026-го дехто з пенсіонерів отримає підвищені пенсії: автоматично надбавки нарахують за віком та стажем. Зокрема, українцям від 70 до 74 років додадуть 300 грн.

ПФУ може нараховувати деяким громадянам пенсію у розмірі щонайменше 30% від суми заробітної плати. Зокрема, держава гарантує це рідним військовослужбовця у разі його загибелі чи смерті через нещасний випадок, що виник не від виконання обов’язків військової служби.

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