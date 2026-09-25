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Київ під вогнем, “прильоти” у медзаклади: Україну масово атакують реактивні дрони, запустили цілі з 6 напрямків – що зараз летить
Росіяни не припиняють свій терор — під ударами в Україні опиняються будинку, лікарні.
У ніч проти 25 вересня противник атакував Україну 295 ударними БпЛА типу Shahed (52 із них — реактивні), Гербера, «Бандероль»/«Дань-Т», дронами-імітаторами типу «Пародія» із шести напрямків.
Про це повідомили Повітряні сили України.
За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Атака триває, що у небі зараз:
Реактивний БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний
Реактивний БпЛА курсом на Васильків на Київщині з півдня
Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину (Коростишів)
Атака по Україні 25 вересня — останні новини
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У ніч проти 25 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. У Солом’янському районі уламки збитого БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок.