Ворожі обстріли тривають / © Getty Images

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У ніч проти 25 вересня противник атакував Україну 295 ударними БпЛА типу Shahed (52 із них — реактивні), Гербера, «Бандероль»/«Дань-Т», дронами-імітаторами типу «Пародія» із шести напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили України.

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За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та дронів інших типів.

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Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, що у небі зараз:

Реактивний БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний

Реактивний БпЛА курсом на Васильків на Київщині з півдня

Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину (Коростишів)

Атака по Україні 25 вересня — останні новини

Уранці п’ятниці, 25 вересня, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено один із медичних закладів міста. На місці влучання виникла пожежа.

У ніч проти 25 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. У Солом’янському районі уламки збитого БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок.

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