Мальдера прокоментував перемогу збірної України над Угорщиною в Лізі націй

Андреа Мальдера / © Associated Press

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Головний тренер збірної України Андреа Мальдера дав пресконференцію після перемоги над Угорщиною (1:0) на старті Ліги націй-2026/27.

"Я дуже зворушений, дуже схвильований і гордий. Ці хлопці роблять щось дивовижне. Вони живуть дуже непросте життя, не таке, до якого звикли футболісти. І з точки зору енергії — це щось неймовірне, як вони віддаються на полі. Говорити тут про футбол — це не повністю передасть мої емоції. Я дуже гордий цими хлопцями, які віддають максимум не так мені, як для власного народу, для вболівальників. Ми почали з двома нападниками, бо знали, що можемо атакувати глибину. Мушу сказати, що в деяких ситуаціях нам це добре вдавалося. Гадаю, ми можемо дуже сильно покращити нашу гру. Але повторюся, що за три дні нам треба знову бути готовими. І я той, хто інколи навіть забагато вимагає від гравців. Я мушу прийняти цю неідеальність, але вітаю всіх хлопців.

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Я дуже радий за Крупського та інших дебютантів. Крупський дуже добре зіграв. На цьому стадіоні дуже непросто грати. І грати з таким сильним опонентом, який грає в англійській Прем'єр-лізі, є там одним із кращих крайніх захисників разом з Миколенком. Крупський грав сміливо, з індивідуальністю, і я дуже-дуже радий за нього.

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Сутичка наприкінці матчу? Це як ланцюгова реакція: коли щось стається на полі, всі заряджені, і потім дуже важко це стримати. Це стається на футбольному полі, і потім, коли пролунав фінальний свисток, ми все залагодили. Так буває.

Наприкінці першого тайму я вирішив замінити Бражка, бо в нього була жовта картка. І я не хотів витрачати слот на заміну. Ми дуже вимогливі до нападників наших. Коли вони володіють м'ячем і коли без м'яча. І я побачив, що і Сікан, і Ванат вже сильно втомилися. І оскільки інтенсивність їхнього пресингу почала трошки знижуватися, я вирішив випустити Краснопіра, щоб він підтримав цю енергію. І, насправді, стосовно останньої заміни в мене було на думці випустити або Ярмоленка, або Зубкова, але в останній момент я вирішив випустити Драмбаєва.

Як мені ідея Юргена Клоппа запросити 25 гравців на перші дні і ще 25 гравців на інші дні? Треба спочатку мати цих 50 гравців. Звісно, дуже непросто мати такий насичений графік, такий блок матчів один за одним. Деякі, як Німеччина, мають дві команди фактично. Італія, мені здається, викликала 34 гравці. І складність — це не просто матч. Це управління тренуванням, всіма ресурсами, які ти маєш. Я думаю, що це складно для всіх головних тренерів. Це новий досвід, ми намагаємося адаптуватися до нього. Наприклад, завтра зранку у нас тренування, і після обіду ми вже мусимо вирушати в дорогу у Тбілісі. І буквально два дні залишається до матчу. Енергія, на жаль, вичерпується. Це об'єктивний факт, ми будемо намагатися добре відновитися і бути готовими.

Виконання мною гімну України? Чи йде за планом моє вивчення української мови Маєте дякувати моєму викладачу. Я вивчаю українську мову, це непросто. Найперше, що я сказав йому, — я хочу вивчити гімн України. І я думаю, я майже вивчив його напам'ять.

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Якими були мої перші слова після перемоги? Як я вже говорив минулого тижня на пресконференції, я попросив їх утримувати здоровий баланс. Я би сказав те саме, навіть якби ми програли. Я їх привітав. Але я б це зробив, навіть якби програли. Бо їхній настрій, самовіддача — це було те, що треба. Матч був рівний, могли забити наші суперники, могли й ми забити ще. Як я говорив вчора на пресконференції, матч буде рівним — він таким і був. Нам треба стояти двома ногами на землі. Перегорнути сторінку, матч вже закінчений. І думати про майбутню гру", — цитує Мальдеру офіційний сайт УАФ.

Матч проти угорців у Будапешті став для Мальдери першим офіційним на чолі збірної України — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.

В іншому матчі першого туру групи 2 Дивізіону B Північна Ірландія на виїзді вирвала перемогу над Грузією (1:0).

Далі на "синьо-жовтих" чекають під час цієї ж міжнародної паузи ще три матчі Ліги націй: гостьовий проти Грузії (28 вересня у Тбілісі), а також номінально домашні проти Північної Ірландії (2 жовтня) та Угорщини (5 жовтня), які через війну з російськими окупантами відбудуться у словацькій Трнаві.

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Заключні поєдинки групового раунду Ліги націй збірна України зіграє під час наступної міжнародної паузи: 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Раніше повідомлялося, що названо найкращого гравця збірної України в переможному матчі Ліги націй проти Угорщини.

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