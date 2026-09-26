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РФ масовано лупила просто по житлових будинках — деталі атаки
Одеська область пережила масовану атаку — під прицілом перебували будинки та адміністративні будівлі.
Вночі росіяни влаштували масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одеської області.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«На півдні області пошкоджено фасади й скління понад 10 приватних та багатоповерхових житлових будинків, готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі на території підприємства», — зазначив він.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях триває ліквідація наслідків.
Атака по Україні 26 вересня — що відомо
Окупанти вночі у суботу, 26 вересня, атакували Україну 173 ударними БпЛА типу Shahed, понад 50 з яких — реактивні, а також дронами Гербера та імітаторами Пародія. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ
Війська країни-агресора Росії протягом ночі суботи, 26 вересня, завдали ударів по чотирьох районах Києва, виникли пожежі. Постраждали щонайменше чотири людини, повідомив міський голова Віталій Кличко.
У Святошинському районі внаслідок падіння БпЛА на територію ТРЦ, виникло загоряння та руйнування одного із магазинів. Пожежу вже ліквідували, додав Кличко.