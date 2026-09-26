Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Вночі росіяни влаштували масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

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«На півдні області пошкоджено фасади й скління понад 10 приватних та багатоповерхових житлових будинків, готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі на території підприємства», — зазначив він.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях триває ліквідація наслідків.

Атака по Україні 26 вересня — що відомо

Окупанти вночі у суботу, 26 вересня, атакували Україну 173 ударними БпЛА типу Shahed, понад 50 з яких — реактивні, а також дронами Гербера та імітаторами Пародія. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

Війська країни-агресора Росії протягом ночі суботи, 26 вересня, завдали ударів по чотирьох районах Києва, виникли пожежі. Постраждали щонайменше чотири людини, повідомив міський голова Віталій Кличко.

У Святошинському районі внаслідок падіння БпЛА на територію ТРЦ, виникло загоряння та руйнування одного із магазинів. Пожежу вже ліквідували, додав Кличко.

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