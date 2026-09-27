Астрологічний прогноз на 27 вересня

Гроно винограду / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку нових і важливих справ — не варто втрачати щасливий шанс, навіть якщо у вихідний вони стосуватимуться лише побуту й господарства.

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Символ дня: гроно винограду.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: жовтий, золотий.

Щасливі камені дня: вороняче та соколине око.

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За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: найбільшу небезпеку в цей час становлять віруси, тому важливо уникати переохолодження і місць масового скупчення людей.

Харчування дня: можна дозволити собі шкідливі продукти та алкоголь, але — в невеликій кількості.

Стрижка дня: від стрижки необхідно відмовитися — цього дня вдалою вона не буде.

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Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких — особливо сезонних — садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: можна створювати захисні обереги й талісмани.

Сни дня: сни цієї ночі є пророчими і збуваються дуже швидко — через три дні.

Табу дня: не можна сумувати і журитися.

Цитата дня: «Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими» (Фрідріх Ніцше).

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