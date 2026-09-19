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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін заговорив про мир, але знову вдався до брехні: шокувальна заява

«Фюрер» вкотре намагається виставити Росію стороною, яка начебто зацікавлена в мирі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор-президент Володимир Путін цинічно звинуватив Україну у нібито небажанні миру і переговорів.

Про це «фюрер» заявив під час засідання Військово-промислової комісії РФ.

Путін нахабно видав, що нібито саме Київ «робить усе», щоб не допустити ані миру, ані переговорів із Росією.

Окрім того, російський диктатор не обійшовся без чергових брехливих звинувачень України у нібито «злочинах». Втім, жодних доказів своїх тверджень Путін не навів.

Зауважимо, що вкотре господар Кремля намагається виставити агресора стороною, яка нібито прагне миру, водночас звинувачуючи Україну у зриві переговорного процесу.

Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков похвалився планами Кремля у війні, заявивши про нібито «успіхи» своєї окупаційної армії на фронті в Україні. За його словами, Росія буцімто «щодня покращує свої позиції» та наближається до «виконання своїх цілей» у так званій «СВО».

Окрім того, Пєсков наголошує, що Росія нібито готова до миру та нібито навіть розраховує на поновлення переговорів у форматі за участю Києва та Вашингтона.

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