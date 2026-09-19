Путін заговорив про мир, але знову вдався до брехні: шокувальна заява

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор-президент Володимир Путін цинічно звинуватив Україну у нібито небажанні миру і переговорів.

Про це «фюрер» заявив під час засідання Військово-промислової комісії РФ.

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Путін нахабно видав, що нібито саме Київ «робить усе», щоб не допустити ані миру, ані переговорів із Росією.

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Окрім того, російський диктатор не обійшовся без чергових брехливих звинувачень України у нібито «злочинах». Втім, жодних доказів своїх тверджень Путін не навів.

Зауважимо, що вкотре господар Кремля намагається виставити агресора стороною, яка нібито прагне миру, водночас звинувачуючи Україну у зриві переговорного процесу.

Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков похвалився планами Кремля у війні, заявивши про нібито «успіхи» своєї окупаційної армії на фронті в Україні. За його словами, Росія буцімто «щодня покращує свої позиції» та наближається до «виконання своїх цілей» у так званій «СВО».

Окрім того, Пєсков наголошує, що Росія нібито готова до миру та нібито навіть розраховує на поновлення переговорів у форматі за участю Києва та Вашингтона.

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