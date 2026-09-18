Путін готує нову хвилю: Bloomberg дізнався, скільки ще росіян кинуть на війну одразу після виборів

Після виборів у РФ можуть відправити на війну ще 300 тисяч чоловіків / © Associated Press

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У Росії зростає тривога через можливу нову мобілізацію для війни проти України після завершення триденних виборів до Державної думи. За даними журналістів, побоювання настільки сильні, що навіть деякі російські чиновники та працівники військкоматів шукають способи вивезти активи за кордон і радять близьким залишити країну.

Про це пише Bloomberg.

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Росія може готуватися до нового призову

За інформацією видання, європейський посадовець у сфері безпеки вважає, що Росія може готуватися до призову ще 300 тисяч чоловіків до кінця року. Водночас остаточного рішення про нову мобілізацію, за словами європейських урядовців, Володимир Путін поки не ухвалив.

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Російський президент публічно заперечує підготовку такого сценарію. 3 вересня у Владивостоці він назвав попередження про мобілізацію після виборів «повною нісенітницею» та заявив, що проблем із кількістю військових у Росії нібито немає, оскільки люди добровільно підписують контракти.

Однак потреба армії в нових військових залишається високою. За оцінкою Bloomberg, Росії потрібно набирати близько 400 тисяч людей щороку, щоб поповнювати втрати, а темпи набору контрактників уже знижуються: від січня до серпня регіони залучили близько 234 тисяч нових контрактників проти приблизно 260 тисяч за аналогічний період торік.

Чому нова мобілізація може пройти інакше

Попередня мобілізація у вересні 2022 року спричинила різкий сплеск тривоги серед росіян, а десятки тисяч людей намагалися виїхати з країни. Цього разу Кремль може не робити гучного офіційного оголошення, оскільки за останні роки створив цифрову систему, яка дозволяє автоматизувати виклик громадян до військкоматів.

Єдиний військовий реєстр Росії пов’язаний із податковими службами, поліцією, медичними базами, реєстрами майна та прикордонним контролем. Електронна повістка вважається врученою через сім днів після її розміщення на порталі незалежно від того, чи відкрив її адресат.

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Після цього для людини автоматично може бути встановлена заборона на виїзд із Росії. А якщо вона не з’явиться до військкомату протягом 20 днів, система передбачає обмеження доступу до низки державних послуг — зокрема операцій із нерухомістю, кредитування та реєстрації автомобілів.

Росії дедалі важче набирати військових

За словами співрозмовників Bloomberg, російська армія зазнає значних втрат, а якість нових призовників погіршується. Один із джерел видання стверджує, що щотижня в Україні гинуть близько 1000 російських військових, не враховуючи поранених.

Водночас незалежно підтвердити ці цифри неможливо: ні Росія, ні Україна не публікують повних офіційних даних про власні військові втрати. Bloomberg окремо наголошує, що не зміг самостійно перевірити наведені твердження.

За оцінкою аналітика Bloomberg Алекса Кокшарова, від травня до серпня російські війська захопили близько 155 квадратних кілометрів території — проти 2037 квадратних кілометрів за аналогічний період минулого року. При цьому середні втрати російської армії цього року становили близько 33 тисяч людей на місяць.

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Аналітик Re: Russia Кирило Рогов вважає, що нинішня ситуація на фронті свідчить про нестачу живої сили для одночасного ведення наступу та утримання всієї лінії фронту. На його думку, мобілізація може знадобитися Росії, якщо Кремль хоче спробувати вийти до кордонів Донецької області протягом шести місяців.

Вибори можуть стати лише початком нових рішень Кремля

Цьогорічні вибори до Держдуми проходять 18–20 вересня і є першими парламентськими виборами в Росії від початку повномасштабного вторгнення. Путін прямо пов’язав голосування з війною, заявивши, що участь у виборах є «спільним внеском» у перемогу Росії.

При цьому всі партії, які, за прогнозами Bloomberg, можуть пройти до парламенту, підтримують війну. Партію «Яблуко», яка виступала за мир і свободу, Верховний суд РФ раніше усунув від виборів.

За даними Bloomberg, у Кремлі можуть розглядати регіони з найбільшою підтримкою влади як пріоритетні для майбутнього набору. Політологиня Катерина Шульман припускає, що регіони, які добре впораються з організацією виборів, можуть так само ефективно виконувати завдання з мобілізації.

Водночас саме спогади про реакцію суспільства на мобілізацію 300 тисяч резервістів у 2022 році залишаються одним із факторів, який, за словами європейських чиновників, може стримувати Кремль від нового рішення.

Вибори в Росії — останні новини

У Росії стартувало триденне голосування на виборах до Держдуми та регіональних парламентів. Ще до початку голосування повідомлялося про тиск на опозиційних спостерігачів, а також можливі перебої з мобільним зв’язком та інтернетом у регіонах під приводом заходів безпеки.

Зокрема, у Воронезькій області близько 400 спостерігачів від КПРФ, за даними «Верстки», не допустили до роботи через нібито недоліки в документах. Водночас представники партії «Яблуко» повідомляли про тиск на своїх спостерігачів у різних регіонах.

Напередодні голосування Путін поставив росіян перед вибором — продовжувати війну, фактично пов’язавши участь у виборах із підтримкою армії. Аналітики ISW вважають, що Кремль прагне використати результат голосування як демонстрацію нібито всенародної підтримки війни проти України.

Водночас усунення з виборів «Яблука» та інші обмеження для опозиції звужують можливості для громадян висловити незгоду з політикою Кремля через виборчий процес. За оцінкою ISW, результати можуть бути використані російською владою для виправдання подальших рішень, зокрема можливого нового набору до армії.

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