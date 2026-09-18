Кремль чекає на "перемогу" на виборах, але голосування здатне вдарити по Путіну: що може статися

Вибори в Росії. / © Associated Press

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Вибори до Державної Думи Росії не є «нормальними» і є такою собі «режисерською постановою», покликаною створити видимість демократії, яка повноцінно функціонує. Хоча реальність цього голосування така, що його результати вже відомі.

Про це йдеться в аналізі кореспондента Sky News.

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За його словами, вибори забезпечать перемогу керівній путінській партії «Единая Россия», яку підтримує Кремль. Це відомо заздалегідь, оскільки виборча система РФ «не пропонує виборцям жодної альтернативи». Хоча в бюлетені представлено 10 партій, «жодна з них не має протилежної позиції щодо ключових питань», зокрема війни проти України.

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«Коли якась партія все ж пропонувала альтернативний погляд, їй не дозволяли брати участь у виборах», — йдеться у статті.

Водночас мета «фюрера» Володимира Путіна полягає в тому, щоб продемонструвати «єдність і стабільність» у період, коли війна негативно впливає на ситуацію в країні.

Втім, у всьому цьому є важливий момент, наголошує аналітик. Варто звернути увагу на явку виборців. Адже якщо вона буде низькою, це може стати «ганебним» і «шкідливим» для Путіна результатом, який можуть сприйняти як «форму протесту».

Нагадаємо, напередодні виборів до Держдуми, які триватимуть 18-20 вересня, диктатор Володимир Путін звернувся до громадян і заявив, що голосування має показати, наскільки росіяни підтримують військових. Він також пов’язав результати голосування з тим, що назвав перемогою Росії та збереженням її суверенітету.

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Водночас незалежні медіа повідомляють, що на тлі виборів у РФ дедалі частіше говорять про порушення та тиск на тих, хто намагається контролювати перебіг голосування. Зокрема, на опозицію. Крім того, у регіонах можуть відключати мобільний зв’язок і Інтернет через «заходи безпеки».

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