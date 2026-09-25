Как не потратить все деньги на хризантемы: эксперты-садоводы объясняют, как сэкономить

Хризантема / © Associated Press

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Пожалуй, ни одно растение не олицетворяет осень так, как хризантемы. Благодаря своим ярким жёлтым, оранжевым и красным соцветиям эти цветы, распускающиеся в конце сезона, идеально сочетаются с тыквами и другим сезонным декором.

Однако, несмотря на свою невероятную красоту, хризантемы могут быть довольно прихотливыми в долгосрочном уходе. Если ваши хризантемы гибнут каждый год, вы, возможно, задаетесь вопросом: стоит ли вообще покупать их для создания осеннего настроения?

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Чтобы помочь вам решить, подходят ли вам эти осенние цветы, The Spruce обратился к экспертам по садоводству за советами по уходу за ними.

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Стоит ли покупать хризантемы каждую осень

Хризантемы / © Associated Press

Является ли покупка хризантем каждую осень оправданной инвестицией, зависит от ваших личных целей.

Если вы ищете быстрый и простой способ добавить ярких осенних красок и преобразить ваш дом, хризантемы станут отличным выбором.

Если вы готовы приложить чуть больше усилий, то можете высадить их в грунт сразу после покупки. А в следующем году — обрезать, пропалывать и подкармливать их в течение лета, чтобы осенью снова наслаждаться теми же яркими красками».

Если вы живете в регионах, соответствующих зонам морозостойкости USDA 5 или 6, то высадка осенних хризантем сейчас даст им время укорениться до наступления первых сезонных заморозков.

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Вполне допустимо рассматривать хризантемы как сезонный декор (подобно рождественским пуансеттиям), а не как постоянный элемент ландшафтного дизайна вашего сада. Хризантемы не всегда успешно перезимовывают и отрастают заново, поэтому не стоит отводить им постоянное место в саду. Они мгновенно добавляют ярких красок и создают уютную осеннюю атмосферу на крыльце и в вазонах, поэтому стоит закладывать в бюджет их покупку раз в сезон, не рассчитывая на длительное использование. Если правильно выбрать время для покупки и понимать особенности ухода, они вполне стоят того эффекта, который создают.

Почему хризантемы гибнут осенью

Лучше не покупать хризантемы слишком рано, пока ещё держится летняя жара. Из-за неглубокой корневой системы растения могут пересохнуть от жары в конце лета, и им будет трудно восстановиться после такого стресса.

Подождите с покупкой, пока не станет прохладнее — обычно это происходит в конце сентября или в октябре. Тогда за ними будет проще ухаживать, и вы сможете в полной мере насладиться их красотой.

Полив сверху (дождевание) и чрезмерное увлажнение также могут быть опасны для хризантем в долгосрочной перспективе. Попадание воды на листья или цветы может спровоцировать развитие грибковых заболеваний, способных уничтожить растение.

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Ежедневно перед поливом проверяйте влажность почвы пальцем. В прохладные месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь) растения потребляют меньше воды, чем в летнюю жару.

6 альтернатив хризантемам

Если вы ищете популярную альтернативу хризантемам среди местных видов растений, эксперты рекомендуют астры.

Они имеют фиолетовый цвет, прекрасно сочетаются с белыми тыквами и корзинами с гиацинтами, а также играют важную экологическую роль для опылителей в конце сезона. Астры служат источником пищи для птиц и пчел, готовящихся к миграции или зимовке. Кроме того, это многолетние растения, поэтому их можно высадить в открытый грунт, и они взойдут в следующем году — не придется каждую осень тратить деньги на новые саженцы.

Важную роль в выборе лучших осенних растений для вашего сада играет и местность, в которой вы живете. Если вы живете в регионе с теплым климатом, лучшим выбором могут стать целозия и декоративный перец в горшках. А для более прохладного климата прекрасной альтернативой станут декоративная капуста, виола или анютины глазки.

Эксперты также советуют использовать растения, которые уже растут в вашем саду, даже если их сезон цветения формально уже закончился.

Например, гортензии: даже когда соцветия увядают, их используют в декоре, поэтому ничего не пропадает зря, а сад сохраняет интересную фактуру и осеннее настроение.

Как ухаживать за хризантемами

Соблюдение этих советов поможет вашим хризантемам хорошо себя чувствовать осенью и в дальнейшем:

Поливайте растения, когда верхний слой почвы (глубиной около 2,5 см) становится сухим на ощупь.

Обеспечьте хризантемам не менее шести часов солнечного света в день.

Поливайте под корень, а не сверху на растение, так как попадание воды на листья может вызвать грибковые заболевания.

Пересадите хризантемы из временных горшков (в которых их продают) в постоянные емкости со свежей почвосмесью, хорошо пропускающей воду.

Удаляйте увядшие цветы, чтобы растение могло направить энергию на образование новых бутонов.

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