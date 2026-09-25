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Как не потратить все деньги на хризантемы: эксперты-садоводы объясняют, как сэкономить
Хризантемы могут стать немалой статьей расходов осенью: эксперты-садоводы объясняют, когда стоит тратиться на них, а когда — нет.
Пожалуй, ни одно растение не олицетворяет осень так, как хризантемы. Благодаря своим ярким жёлтым, оранжевым и красным соцветиям эти цветы, распускающиеся в конце сезона, идеально сочетаются с тыквами и другим сезонным декором.
Однако, несмотря на свою невероятную красоту, хризантемы могут быть довольно прихотливыми в долгосрочном уходе. Если ваши хризантемы гибнут каждый год, вы, возможно, задаетесь вопросом: стоит ли вообще покупать их для создания осеннего настроения?
Чтобы помочь вам решить, подходят ли вам эти осенние цветы, The Spruce обратился к экспертам по садоводству за советами по уходу за ними.
Стоит ли покупать хризантемы каждую осень
Является ли покупка хризантем каждую осень оправданной инвестицией, зависит от ваших личных целей.
Если вы ищете быстрый и простой способ добавить ярких осенних красок и преобразить ваш дом, хризантемы станут отличным выбором.
Если вы готовы приложить чуть больше усилий, то можете высадить их в грунт сразу после покупки. А в следующем году — обрезать, пропалывать и подкармливать их в течение лета, чтобы осенью снова наслаждаться теми же яркими красками».
Если вы живете в регионах, соответствующих зонам морозостойкости USDA 5 или 6, то высадка осенних хризантем сейчас даст им время укорениться до наступления первых сезонных заморозков.
Вполне допустимо рассматривать хризантемы как сезонный декор (подобно рождественским пуансеттиям), а не как постоянный элемент ландшафтного дизайна вашего сада. Хризантемы не всегда успешно перезимовывают и отрастают заново, поэтому не стоит отводить им постоянное место в саду. Они мгновенно добавляют ярких красок и создают уютную осеннюю атмосферу на крыльце и в вазонах, поэтому стоит закладывать в бюджет их покупку раз в сезон, не рассчитывая на длительное использование. Если правильно выбрать время для покупки и понимать особенности ухода, они вполне стоят того эффекта, который создают.
Почему хризантемы гибнут осенью
Лучше не покупать хризантемы слишком рано, пока ещё держится летняя жара. Из-за неглубокой корневой системы растения могут пересохнуть от жары в конце лета, и им будет трудно восстановиться после такого стресса.
Подождите с покупкой, пока не станет прохладнее — обычно это происходит в конце сентября или в октябре. Тогда за ними будет проще ухаживать, и вы сможете в полной мере насладиться их красотой.
Полив сверху (дождевание) и чрезмерное увлажнение также могут быть опасны для хризантем в долгосрочной перспективе. Попадание воды на листья или цветы может спровоцировать развитие грибковых заболеваний, способных уничтожить растение.
Ежедневно перед поливом проверяйте влажность почвы пальцем. В прохладные месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь) растения потребляют меньше воды, чем в летнюю жару.
6 альтернатив хризантемам
Если вы ищете популярную альтернативу хризантемам среди местных видов растений, эксперты рекомендуют астры.
Они имеют фиолетовый цвет, прекрасно сочетаются с белыми тыквами и корзинами с гиацинтами, а также играют важную экологическую роль для опылителей в конце сезона. Астры служат источником пищи для птиц и пчел, готовящихся к миграции или зимовке. Кроме того, это многолетние растения, поэтому их можно высадить в открытый грунт, и они взойдут в следующем году — не придется каждую осень тратить деньги на новые саженцы.
Важную роль в выборе лучших осенних растений для вашего сада играет и местность, в которой вы живете. Если вы живете в регионе с теплым климатом, лучшим выбором могут стать целозия и декоративный перец в горшках. А для более прохладного климата прекрасной альтернативой станут декоративная капуста, виола или анютины глазки.
Эксперты также советуют использовать растения, которые уже растут в вашем саду, даже если их сезон цветения формально уже закончился.
Например, гортензии: даже когда соцветия увядают, их используют в декоре, поэтому ничего не пропадает зря, а сад сохраняет интересную фактуру и осеннее настроение.
Как ухаживать за хризантемами
Соблюдение этих советов поможет вашим хризантемам хорошо себя чувствовать осенью и в дальнейшем:
Поливайте растения, когда верхний слой почвы (глубиной около 2,5 см) становится сухим на ощупь.
Обеспечьте хризантемам не менее шести часов солнечного света в день.
Поливайте под корень, а не сверху на растение, так как попадание воды на листья может вызвать грибковые заболевания.
Пересадите хризантемы из временных горшков (в которых их продают) в постоянные емкости со свежей почвосмесью, хорошо пропускающей воду.
Удаляйте увядшие цветы, чтобы растение могло направить энергию на образование новых бутонов.