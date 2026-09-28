"Чувствовали себя заложницами": украинская модель рассказала об оружии, угрозах тюрьмой и бегстве с конкурса красоты

Екатерина Билык

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Украинская модель Екатерины Билык представляла Украину на Miss Grand International в 2024 году. Ее поездка, которая должна была стать международным конкурсом красоты, превратилась в драматическую историю с вооруженными людьми, почти сутки без сна, экстренным выездом из Камбоджи, тяжелой болезнью в Таиланде и конфликтом с Королем из-за ее желания вернуться домой.

Сама история Miss Grand International не раз сопровождалась публичными конфликтами и скандалами. И именно сейчас, когда стартовал новый сезон конкурса, Екатерина решила вспомнить, чем для нее обернулось участие два года назад.

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Это была одна поездка, одна цепь событий, которая началась с конфликта вокруг конкурса в Камбодже, а завершилась ее личной борьбой за возможность уехать из Таиланда.

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Екатерина Билык / © complex.com

Поездка за короной, которая началась со страха

В 2024 году Miss Grand International планировалось провести в двух странах. Сначала участники должны были около недели находиться в Камбодже — участвовать в мероприятиях, съемках и конкурсной программе. Затем по плану они должны были переехать в Таиланд, где должны были состоятся следующие этапы и финал.

Екатерина Билык приехала представлять Украину и рассчитывала на обычный конкурсный путь. Но уже в Камбодже все пошло не по плану. Среди гостей конкурса возник серьезный конфликт с оружием. Во время одного из мероприятий на лодке Екатерина увидела вооруженных. Впоследствии, по ее воспоминаниям, многие такие люди находились возле гостиницы, где жили участницы.

Екатерина Билык / © complex.com

«Нам запрещали выходить за территорию гостиницы, запрещали фотографировать. Паспорта были не у нас на руках. В такой обстановке ты перестаешь воспринимать все как конкурс красоты. Ты не понимаешь, кто принимает решение за тебя и сможешь ли вообще отсюда уехать», — вспоминает модель.

Для Екатерины ситуация стала настолько тревожной, что о конкурсе не было и мысли: «Мы чувствовали себя заложницами. Я приехала на конкурс красоты и не могла поверить, что думаю уже не о короне, а о том, смогу ли вообще оттуда выбраться».

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Ночь без сна и экстренный выезд

По словам Билык, участницы практически сутки не спали. На фоне конфликта камбоджийская часть конкурса в конце концов была отменена. Конкурсанткам сообщили, что их нужно срочно перевезти в Таиланд. Формально именно там дальше должен был состояться конкурс. Но после того, что произошло в Камбодже, для Екатерины этот переезд уже не воспринимался как обычный перелет между двумя этапами. Она воспринимала его как эвакуацию.

«Мы старались не появляться в аэропорту раньше времени и не привлекать внимания. После всего, что мы увидели, боялись, что нам могут помешать улететь», — говорит модель.

В конце концов участницы покинули Камбоджу и прибыли в Таиланд. Казалось, самое страшное позади. Но именно здесь для Екатерины началась вторая часть этой истории. По словам Билык, у нее была высокая температура, проблемы с давлением, а затем ей диагностировали пневмонию.

«Я очень плохо чувствовала себя. В какой-то момент поняла, что больше не могу продолжать конкурс. Мне нужно домой», — говорит модель.

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Екатерина Билык

И тогда возник новый конфликт. Екатерина решила прекратить участие в Miss Grand International и покинуть Таиланд. Но, по ее словам, после того, как организаторы узнали ее решение, возникла проблема с личными вещами. Билык утверждает, чемоданы закрыли в отдельной комнате и стали угрожать тюрьмой за отказ от участия в конкурсе.

В этот момент Екатерина обратилась за помощью к украинскому консульству в Таиланде. По ее словам, сотрудники привезли ей антибиотики, чтобы она могла начать лечение, и помогли с ее выездом.

«Я особенно благодарна украинскому консулу. В тот момент я была больна, измотана и просто хотела домой», — делится модель.

Билык также утверждает, что представители конкурса, в частности Нават Итсарагрисил, высказывали претензии украинскому консулу из-за того, что она помогла Екатерине покинуть Таиланд.

«Когда я наконец-то покинула Таиланд, я просто перекрестилась. Я была больна и хотела одного — оказаться дома и знать, что больше никто не может помешать мне уехать», — говорит модель.

Несмотря на этот опыт, Екатерина не поставила крест на конкурсах красоты. В 2025 году она снова представила Украину на международной сцене и в этот раз на Miss Supranational и вошла в топ-12.

Напомним, ранее Екатерина Билык рассказала, как ее донимал один из скандальных братьев Тейт. Одиозный блогер годами посылал ей сообщение.

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