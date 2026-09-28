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"Чувствовали себя заложницами": украинская модель рассказала об оружии, угрозах тюрьмой и бегстве с конкурса красоты
Екатерина Билык рассказала о неприятном опыте на конкурсе красоты.
Украинская модель Екатерины Билык представляла Украину на Miss Grand International в 2024 году. Ее поездка, которая должна была стать международным конкурсом красоты, превратилась в драматическую историю с вооруженными людьми, почти сутки без сна, экстренным выездом из Камбоджи, тяжелой болезнью в Таиланде и конфликтом с Королем из-за ее желания вернуться домой.
Сама история Miss Grand International не раз сопровождалась публичными конфликтами и скандалами. И именно сейчас, когда стартовал новый сезон конкурса, Екатерина решила вспомнить, чем для нее обернулось участие два года назад.
Это была одна поездка, одна цепь событий, которая началась с конфликта вокруг конкурса в Камбодже, а завершилась ее личной борьбой за возможность уехать из Таиланда.
Поездка за короной, которая началась со страха
В 2024 году Miss Grand International планировалось провести в двух странах. Сначала участники должны были около недели находиться в Камбодже — участвовать в мероприятиях, съемках и конкурсной программе. Затем по плану они должны были переехать в Таиланд, где должны были состоятся следующие этапы и финал.
Екатерина Билык приехала представлять Украину и рассчитывала на обычный конкурсный путь. Но уже в Камбодже все пошло не по плану. Среди гостей конкурса возник серьезный конфликт с оружием. Во время одного из мероприятий на лодке Екатерина увидела вооруженных. Впоследствии, по ее воспоминаниям, многие такие люди находились возле гостиницы, где жили участницы.
«Нам запрещали выходить за территорию гостиницы, запрещали фотографировать. Паспорта были не у нас на руках. В такой обстановке ты перестаешь воспринимать все как конкурс красоты. Ты не понимаешь, кто принимает решение за тебя и сможешь ли вообще отсюда уехать», — вспоминает модель.
Для Екатерины ситуация стала настолько тревожной, что о конкурсе не было и мысли: «Мы чувствовали себя заложницами. Я приехала на конкурс красоты и не могла поверить, что думаю уже не о короне, а о том, смогу ли вообще оттуда выбраться».
Ночь без сна и экстренный выезд
По словам Билык, участницы практически сутки не спали. На фоне конфликта камбоджийская часть конкурса в конце концов была отменена. Конкурсанткам сообщили, что их нужно срочно перевезти в Таиланд. Формально именно там дальше должен был состояться конкурс. Но после того, что произошло в Камбодже, для Екатерины этот переезд уже не воспринимался как обычный перелет между двумя этапами. Она воспринимала его как эвакуацию.
«Мы старались не появляться в аэропорту раньше времени и не привлекать внимания. После всего, что мы увидели, боялись, что нам могут помешать улететь», — говорит модель.
В конце концов участницы покинули Камбоджу и прибыли в Таиланд. Казалось, самое страшное позади. Но именно здесь для Екатерины началась вторая часть этой истории. По словам Билык, у нее была высокая температура, проблемы с давлением, а затем ей диагностировали пневмонию.
«Я очень плохо чувствовала себя. В какой-то момент поняла, что больше не могу продолжать конкурс. Мне нужно домой», — говорит модель.
И тогда возник новый конфликт. Екатерина решила прекратить участие в Miss Grand International и покинуть Таиланд. Но, по ее словам, после того, как организаторы узнали ее решение, возникла проблема с личными вещами. Билык утверждает, чемоданы закрыли в отдельной комнате и стали угрожать тюрьмой за отказ от участия в конкурсе.
В этот момент Екатерина обратилась за помощью к украинскому консульству в Таиланде. По ее словам, сотрудники привезли ей антибиотики, чтобы она могла начать лечение, и помогли с ее выездом.
«Я особенно благодарна украинскому консулу. В тот момент я была больна, измотана и просто хотела домой», — делится модель.
Билык также утверждает, что представители конкурса, в частности Нават Итсарагрисил, высказывали претензии украинскому консулу из-за того, что она помогла Екатерине покинуть Таиланд.
«Когда я наконец-то покинула Таиланд, я просто перекрестилась. Я была больна и хотела одного — оказаться дома и знать, что больше никто не может помешать мне уехать», — говорит модель.
Несмотря на этот опыт, Екатерина не поставила крест на конкурсах красоты. В 2025 году она снова представила Украину на международной сцене и в этот раз на Miss Supranational и вошла в топ-12.
Напомним, ранее Екатерина Билык рассказала, как ее донимал один из скандальных братьев Тейт. Одиозный блогер годами посылал ей сообщение.