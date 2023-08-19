Удар авиабомбой по казарме с "мобиками" РФ в Донецкой области — мощное видео

В Сети показали кадры удара, вероятно, управляемой авиабомбой JDAM по расположению солдат российской армии в Донецкой области. По предварительным данным, в здании находились мобилизованные россияне из Сибири.

Видео в Telegram опубликовал журналист Денис Казанский.

"Видео следует показывать в России накануне очередной волны мобилизации, чтобы будущие мобики понимали, что их ждет. В Украине их так же кучно поселят в одном здании и коллективно подставят под высокоточное западное оружие", — прокомментировал журналист.

ВСУ "отминусовали" казарму с мобилизованными оккупантами в Донецкой области

Напомним, дрон нанес удар по военному аэродрому в Новгородской области РФ – поврежден самолет.

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