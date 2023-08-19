Украина под обстрелами: как прошла ночь в регионах

Армия РФ через сутки снова атаковала Украину.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

Хмельницкая область

Сегодня ночью 19 августа. во время воздушной тревоги Хмельнитчина была атакована врагом. В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждены 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях. Две женщины ранены обломками стекла, еще шесть человек обратились в больницу. Оперативные группы продолжают работу по обследованию и выявлению последствий ночной атаки врага. Данные о последствиях уточняются.

Житомирщина

К утру враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе. Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами ГСЧС. Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется.

Киевщина

Воздушная тревога продолжалась более 4 часов. В области работала ПВО. Попаданий на территории области не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков на территории общин отсутствует. Данные уточняются. Оперативные группы продолжают работу по мониторингу и выявлению возможных последствий ночной атаки врага.

Черниговщина

В сутки — 2 обстрела (5 взрывов). Враг использовал минометы для обстрела Новгород-Северского района. О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Ночью и утром враг совершил обстрелы Белопольской, Шалыгинской общин. Без последствий. Вчера в течение дня россияне совершили 22 обстрела пограничья. Зафиксировано 124 взрыва. Обстрелы пострадали Середино-Будская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская, Эсманская, Николаевская, Великописаревская, Зноб-Новгородская общины.

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"Середино-Будское общество: были минометные обстрелы (13 взрыва) и обстрелы из артиллерии. В результате одного из артобстрелов поврежден частный дом, автокран, 2 автомобиля, складское помещение, АЗС, ангар. Также повреждены складские помещения для хранения зерна, железнодорожные пути, газопровод и линию электропередач", — говорится в сообщении.

В Хотинской общине россияне сбросили 16 мин на территорию общины, повреждено частное домовладение.

Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (9 взрывов). В результате обстрела разрушены склады агропредприятия.

Днепропетровщина

Утром враг направил тяжелую артиллерию в Никополь. Попал по Марганецкому обществу. Пострадавших нет. Вчера днем под огнем вражеской артиллерии – районный центр Никопольщины. По нему террористы выпустили около десятка снарядов.

Запорожская область

29 городов и сел области снова оказались под вражеским огнем. За прошедшие сутки нанесено 83 удара по мирным общинам. Артиллерийские обстрелы пришлись по линии фронта: Гуляйполю, Левадному, Орехову, Новоданиловке, Степногорску, Пятихаткам и другим окрестным селам. Полтавку, Красное и Малые Щербаки враг атаковал из БПЛА. Орехов и Малая Токмачка пострадали от авиационных ударов, а Новодаровка и Егоровка – от трех обстрелов из РСЗО.

По областному центру и Камышувасу было нанесено 4 ракетных удара. Пока удалось зафиксировать разрушение 38 объектов жилищной инфраструктуры и другого имущества людей.

Харьковщина

Минувшей ночью враг обстрелял с. Загрызовое Изюмского района. Ранения получили и были госпитализированы женщина 44 лет и 26-летний гражданский мужчина. Также враг обстреливал с. Вильча Чугуевского района. Повреждены 3 жилых дома, хозяйственные постройки, крыша автопарка и технику ККП Водоканал. Предварительно – без пострадавших.

Утром обстрелян г. Волчанск Чугуевского района. Поврежден дом и автомобиль. Прошедшие сутки на Слобожанском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Красной Зари Богодкховского района и Ветеринарного Харьковского района.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Стрелка Харьковского района, Волчанск, Красный Яр, Землянки Чугуевского района.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки. Нанес авиационные удары в районах Куриловки, Кисловки и Глушковки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели следующие населенные пункты: Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестово.

Луганщина

По Белогоровке нанесены авиационные удары, артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровке. В сутки противник совершил 136 обстрелов (534 снарядов).

Донетчина

За прошедшие сутки по области 5 раненых. Рашисты совершили 11 обстрелов населенных пунктов: Авдеевка, Красногоровка, Часов Яр, с.Нетайлово, пгт Большая Новоселка, Краматорск. Повреждены 4 жилых многоквартирных дома, цех ЧАО "НКМЗ".

Николаевщина

Вчера, 18 августа, враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков и по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Днем на территории Галицыновской общины в результате падения обломков сбитого силами противовоздушной обороны вражеского разведывательного БпЛА произошло возгорание сухой травы и молодых лесных насаждений. Пожар охватил площадь около 2 000 м.кв, но был оперативно ликвидирован.

В результате падения обломков сбитого ударного БпЛА на территории Черноморской общины возник пожар сухой травы, пожарные справились оперативно. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 63 обстрела (355 снарядов), из них по г. Херсон противник совершил 4 обстрела (15 снарядов). Из-за обстрела села Веривка Тягинского общества пострадала несовершеннолетняя. В результате вражеского удара в населенном пункте повреждено с десяток жилых домов. 17-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести; врачи оказывают ей необходимую помощь.

Рашисты атаковали мирных жителей Берислава из беспилотника. Двое мужчин, 35 и 34 года, в результате сброса взрывчатки получили телесные повреждения.

Также враг попал в жилищный сектор г.Херсон. Ранения, несовместимые с жизнью, получил 72-летний мужчина. Также травмированы 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. Им на месте оказана необходимая медицинская помощь. Всего за сутки в области один человек погиб, 10 (из них один ребенок) получили ранения.

Напомним, в Чернигове 19 августа после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. По предварительной информации, враг атаковал город баллистической ракетой, ранены и погибли.

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