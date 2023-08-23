Можно диабетикам: топ-10 фруктов с низким содержанием сахара

Во фруктах содержится большое количество клетчатки, минералов и витаминов, однако есть много сахара и фруктозы. Поэтому их следует с осторожностью есть людям, которые следят за количеством употребленного солода. Чтобы не отказывать себе в удовлетворении, запомните топ-10 фруктов с низким содержанием сахара.

В издании T-Online решили перечислить десять фруктов, в которых почти нет сахара. Их могут смело добавлять в свой ежедневный рацион люди с диабетом, а также все те, кто пытается уменьшить потребление сахара для сохранения здоровья.

Итак вот топ-10 фруктов, которые можно без переживаний есть и не бояться увеличить количество сахара в крови.

1 место: авокадо (1,4 г сахара на 100 г). На самом деле авокадо – это ягода, поэтому с ботанической точки зрения его можно отнести к фруктам. Солод авокадо получает от глюкозы, а не фруктозы, поэтому его можно назвать продуктом с низким содержанием сахара.

2 место: малина (4,8 г сахара). Как и большинство других ягод, малина содержит мало фруктозы. Она также низкокалорийна, чем очень нравится тем, кто соблюдает диету. А благодаря обилию клетчатки малина помогает улучшить работу кишечника.

3 место: клубника (5,5 г сахара). Кроме низкого содержания сахара, клубника еще и богата витамином С. Было обнаружено, что в ней больше этого полезного вещества, чем у цитрусовых. Потому она должна быть в рационе, если вы хотите быть здоровыми.

4 место: абрикос (7,7 г сахара). Это не только вкусные, но и чрезвычайно полезные фрукты, которые следует добавить в свой рацион тем людям, кто хочет употреблять меньше сахара.

5 место: слива (7,8 г сахара). Еще один очень полезный фрукт, который также содержит большое количество витамина С.

Какие фрукты почти не содержат сахара? / Фото: Pexels

6 место: апельсин (8,3 г сахара). Эти цитрусовые можно также отнести к фруктам с низким содержанием фруктозы. Но у них много минерального калия, фолиевой кислоты и витамина С.

7 место: арбуз (8,3 г сахара). Арбузы популярны лакомство, особенно в конце лета. Он содержит много воды, а еще витамина С и витамина В5, а вот сахара в нем почти нет.

8 место: киви (9,1 г сахара). Этот фрукт можно назвать настоящей "бомбой" витамина С, в одном только плоде содержится почти треть дневной нормы. А еще в нем совсем мало фруктозы.

9 место: груша (10,2 г сахара). А еще груши легко усваиваются и, по сравнению с другими фруктами, содержат небольшое количество фруктозы.

10 место: яблоко (10,3 г сахара). Также яблоко содержит 14% дневной нормы витамина С, 6% дневной нормы калия и 5% дневной нормы витамина К. Поэтому очень важно добавить их в свой рацион.

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