У РФ заявили про нібито нову спробу безпілотників атакувати Москву

У Міноборони РФ заявили про нібито знищення трьох БпЛА.
Російське Міноборони заявило, що вночі нібито безпілотник літакового типу намагалися атакувати Москву.
Про це інформують російські засоби масової пропаганди.
Там звинуватили Україну в спробі атакувати столицю РФ.
«Вночі припинено спробу Києва атакувати безпілотниками літакового типу, повідомили в Міноборони РФ. Два БПЛА знищено засобами ППО в Брянській області, один — у Калузькій», — ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 23 серпня в Москві та області знову чутно вибухи. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що один безпілотник влучив у будівлю "Москві-Сіті", а другий нібито збила ППО.
Крім того, ми раніше інформували, що безпілотники по Москві 23 серпня запустили працівники ГУР Міноборони України.
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