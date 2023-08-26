В Минобороны РФ отреагировали на атаку беспилотника на Москву

Российские военные рассказали об атаке "украинского беспилотника" на Москву.

Якобы 26 августа около 03:00 по московскому времени пресечена попытка "киевского режима" осуществить "террористическую атаку БПЛА" самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области.

"Очередными средствами ПВО" беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — сообщают в Минобороны РФ.

Напомним, что ранее столицу РФ атаковал беспилотник. Поэтому задержали авиарейсы в московских аэропортах.