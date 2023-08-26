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В Минобороны РФ отреагировали на атаку беспилотника на Москву

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Минобороны РФ отреагировали на атаку беспилотника на Москву

Россию продолжают атаковать беспилотники / Фото: ТСН.ua

Россияне утверждают, что уничтожили летательный аппарат.

Российские военные рассказали об атаке "украинского беспилотника" на Москву.

Якобы 26 августа около 03:00 по московскому времени пресечена попытка "киевского режима" осуществить "террористическую атаку БПЛА" самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области.

"Очередными средствами ПВО" беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — сообщают в Минобороны РФ.

Напомним, что ранее столицу РФ атаковал беспилотник. Поэтому задержали авиарейсы в московских аэропортах.

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Дата публикации
Просмотры
407
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