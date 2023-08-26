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У Міноборони РФ відреагували на атаку безпілотника на Москву

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Міноборони РФ відреагували на атаку безпілотника на Москву

Росію продовжують атакувати безпілотники / Фото: ТСН.ua

Росіяни стверджують, що знищили літальний апарат.

Російські військові розповіли про атаку "українського безпілотника" на Москву. 

Нібито 26 серпня близько 03.00 за московським часом припинено спробу "київського режиму" здійснити "терористичну атаку БПЛА" літакового типу по об'єктах на території Москви та Московської області.

"Черговими засобами ППО" безпілотний літальний апарат знищено над територією Істринського району Московської області" - повідомляють у Міноборони РФ. 

Нагадаємо, що раніше столицю РФ атакував безпілотник. Через це затримали авіарейси у московських аеропортах. 

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Перегляди
300
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