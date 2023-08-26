У Міноборони РФ відреагували на атаку безпілотника на Москву

Російські військові розповіли про атаку "українського безпілотника" на Москву.

Нібито 26 серпня близько 03.00 за московським часом припинено спробу "київського режиму" здійснити "терористичну атаку БПЛА" літакового типу по об'єктах на території Москви та Московської області.

"Черговими засобами ППО" безпілотний літальний апарат знищено над територією Істринського району Московської області" - повідомляють у Міноборони РФ.

Нагадаємо, що раніше столицю РФ атакував безпілотник. Через це затримали авіарейси у московських аеропортах.