Жителі Москви побачили "стовп вогню": відео

Окрім атаки безпілотника, у мешканців РФ була цікава ніч.

Жителі Південного Сходу Москви повідомили про "стовп вогню", який вони бачили зі своїх вікон близько певний час назад.

Про це вони повідомили у соціальних мережах.

Наразі вогонь майже погас.

Наразі невідомо, чи цей "стовп вогню" пов'язаний з ймовірною атакою безпілотника на столицю РФ.

Нагадаємо, що раніше у Москві затримували рейси на виліт та на приліт: столицю РФ атакував безпілотник. Пізніше робота аеропортів була відновлена.

Пізніше у Міноборони РФ відреагували на атаку безпілотника на Москву: знову звинуватили "київський режим".