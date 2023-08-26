Жителі Москви побачили "стовп вогню": відео

Окрім атаки безпілотника, у мешканців РФ була цікава ніч.
Жителі Південного Сходу Москви повідомили про "стовп вогню", який вони бачили зі своїх вікон близько певний час назад.
Про це вони повідомили у соціальних мережах.
Наразі вогонь майже погас.
Наразі невідомо, чи цей "стовп вогню" пов'язаний з ймовірною атакою безпілотника на столицю РФ.
Нагадаємо, що раніше у Москві затримували рейси на виліт та на приліт: столицю РФ атакував безпілотник. Пізніше робота аеропортів була відновлена.
Пізніше у Міноборони РФ відреагували на атаку безпілотника на Москву: знову звинуватили "київський режим".
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