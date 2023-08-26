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Жителі Москви побачили "стовп вогню": відео

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Жителі Москви побачили "стовп вогню": відео

Росіяни побачили дивовижу у небі

Окрім атаки безпілотника, у мешканців РФ була цікава ніч.

Жителі Південного Сходу Москви повідомили про "стовп вогню", який вони бачили зі своїх вікон близько певний час назад.

Про це вони повідомили у соціальних мережах. 

Наразі вогонь майже погас.

Наразі невідомо, чи цей "стовп вогню" пов'язаний з ймовірною атакою безпілотника на столицю РФ. 

Нагадаємо, що раніше у Москві затримували рейси на виліт та на приліт: столицю РФ атакував безпілотник. Пізніше робота аеропортів була відновлена. 

Пізніше у Міноборони РФ відреагували на атаку безпілотника на Москву: знову звинуватили "київський режим". 

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