Астрологічний прогноз на 26 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: приплив сил, який цього дня відчує кожен, дасть відчуття всесильності – здаватиметься, що до снаги будь-яке, навіть найскладніше завдання. Але для цього важливо контролювати емоції – вони завадять досягненню поставленої мети.

Символ дня: лабіринт.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: сердолік, опал.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: за перших же симптомів хвороби, яка починається, необхідно одразу звернутися до лікаря – так вдасться уникнути небажаних наслідків.

Харчування дня: рекомендується відмовитися від м'ясної, жирної та важкої їжі, замінивши її продуктами з великим вмістом клітковини – висівками, зеленню, овочами, фруктами й ягодами.

Стрижка дня: час сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів і фруктів.

Магія та містика дня: можна здійснювати магічні обряди, що використовують силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої місячної ночі дадуть відповідь на важливе життєве питання – головне, правильно розшифрувати його сюжет.

Табу дня: не можна використовувати в побуті гострі предмети – навіть хліб бажано не різати, а ламати руками.

Цитата дня: "Я не думаю, що є якась інша якість, настільки істотна для будь-якого виду успіху, як наполегливість" (Джон Девісон Рокфеллер).

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