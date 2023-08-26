Астрологический прогноз на 26 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: прилив сил, который в этот день почувствует каждый, даст ощущение всесильности – покажется, что по плечу будет любая, даже самая сложная, задача. Но для этого важно держать под контролем эмоции – они помешают достичь поставленной цели.
Символ дня: Лабиринт.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, малахитовый.
Счастливые камни дня: сердолик, опал.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: при первых же симптомах начинающейся болезни необходимо сразу же обратиться к врачу – так удастся избежать нежелательных последствий.
Питание дня: Рекомендуется отказаться от мясной, жирной и тяжелой пищи, заменив ее продуктами с большим содержанием клетчатки – отрубями, зеленью, овощами, фруктами и ягодами.
Стрижка дня: для стрижки время благоприятное.
Дачные работы дня: можно собирать урожая овощей и фруктов.
Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды, использующие силу полудрагоценным камней.
Сны дня: сны нынешней лунной ночи дадут ответ на важный житейский вопрос – главное, правильно расшифровать его «сюжет».
Табу дня: нельзя использовать в быту колющие и режущие предметы – даже хлеб желательно не резать, а ломать руками.
Цитата дня: «Я не думаю, что есть какое-либо другое качество, столь существенное для любого вида успеха, как настойчивость» (Джон Дэвисон Рокфеллер).
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