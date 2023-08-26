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Астрологический прогноз на 26 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
196
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 26 августа

Астрологический прогноз на 26 августа / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: прилив сил, который в этот день почувствует каждый, даст ощущение всесильности – покажется, что по плечу будет любая, даже самая сложная, задача. Но для этого важно держать под контролем эмоции – они помешают достичь поставленной цели. 

Символ дня: Лабиринт. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, малахитовый. 

Счастливые камни дня: сердолик, опал. 

За какую часть тела отвечает: хребет. 

Болезни дня: при первых же симптомах начинающейся болезни необходимо сразу же обратиться к врачу – так удастся избежать нежелательных последствий. 

Питание дня: Рекомендуется отказаться от мясной, жирной и тяжелой пищи, заменив ее продуктами с большим содержанием клетчатки – отрубями, зеленью, овощами, фруктами и ягодами. 

Стрижка дня: для стрижки время благоприятное. 

Дачные работы дня: можно собирать урожая овощей и фруктов. 

Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды, использующие силу полудрагоценным камней. 

Сны дня: сны нынешней лунной ночи дадут ответ на важный житейский вопрос – главное, правильно расшифровать его «сюжет». 

Табу дня: нельзя использовать в быту колющие и режущие предметы – даже хлеб желательно не резать, а ломать руками. 

Цитата дня: «Я не думаю, что есть какое-либо другое качество, столь существенное для любого вида успеха, как настойчивость» (Джон Дэвисон Рокфеллер). 

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Дата публикации
Просмотры
196
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