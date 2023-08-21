Пожежа спалахнула у порту Волгограда (фото, відео)

Інформації про постраждалих наразі не надходило.
У російському Волгограді 21 серпня спалахнула сильна пожежа у річковому порту.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Пропагандисти спершу заявляли, що горить склад у річковому порту Волгограда.
А згодом надзвичайники повідомили, що на території колишнього вантажного порту загорілась покрівля будівлі, що не експлуатується.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Нагадаємо, 17 серпня потужна пожежа виникла на металургійному заводі "Червоний жовтень" у Волгограді.
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