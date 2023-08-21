Пожежа спалахнула у порту Волгограда (фото, відео)

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

У російському Волгограді 21 серпня спалахнула сильна пожежа у річковому порту.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Пропагандисти спершу заявляли, що горить склад у річковому порту Волгограда.

А згодом надзвичайники повідомили, що на території колишнього вантажного порту загорілась покрівля будівлі, що не експлуатується.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Пожежа у порту Волгограда 21 серпня / Скриншот

Пожежа у порту Волгограда 21 серпня / Скриншот

Пожежа у порту Волгограда 21 серпня / Російські пабліки

Очевидці зняли на відео пожежу в порту Волгограда

Нагадаємо, 17 серпня потужна пожежа виникла на металургійному заводі "Червоний жовтень" у Волгограді.

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