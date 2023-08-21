Транслювалося порно: у Багдаді вимкнули усі білборди через пікантний інцидент

Подібний випадок для мусульманського Іраку є обурливим.

У Багдаді хакер запустив порнофільм на рекламному щиті. Через інцидент іракська влада наказала відключити всі електронні білборди у місті.

Про це повідомляє BBC.

Що відомо

Зазначається, що рекламний щит на одному з перехресть іракської столиці почав транслювати порнофільм. Відео швидко розповсюдилося у соціальних мережах.

Поліція затримала ініціатора "шоу". Там відзначають, що підозрюваний був технічним фахівцем, який мав суперечку з компанією, яка виробляє рекламні екрани. Так, ймовірно, він хотів помститися.

Як повідомляє інформаційне агентство AFP агентство, хакер демонстрував порнографічний фільм впродовж декількох хвилин, перш ніж силовики прибули на місце події та перерізали кабель живлення.

"Ці аморальні сцени спонукали владу вимкнути всі рекламні екрани в Багдаді на час перегляду безпекових заходів", – додали у поліції.

Зауважимо, раніше у Багдаді прогримів вибух, що призвів до значних руйнувань. Жертвами теракту в Багдаді стали 30 осіб, ще близько 60 отримали поранення.

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