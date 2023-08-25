Операцію ГУР у Криму оцінив експерт: "Хотів би побачити обличчя Путіна"

Окупанти рік будували у Криму лінії оборони, а українська розвідка просто здійснила висадку на півострові і виконала там бойове завдання.

Пошкодження українською ДРГ російського Су-30СМ у Чорному морі, висадка бійців ГУР у Криму і виконання бойового завдання без втрат – ганьба для росіян.

Таку оцінку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua дав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"В даному випадку – Чорне море. ДРГ якось здолала майже 200 км по Чорному морю, мала боєзіткнення з винищувачем Су-30СМ, до того ж на свою користь, бо, наскільки відомо, цей винищувач був пошкоджений. Результат – висадження на півострові Крим, виконання бойової задачі та повернення без втрат", – нагадав аналітик.

"Це така ганьба для росіян – вони будували дев’ять років свій "непотопляємий авіаносець". В останній рік вони будували там лінії оборони, через що в них немає пляжного сезону, а тільки окопи по пляжах Феодосії та Євпаторії", – звернув увагу Коваленко.

Він зазначив, що в результаті на півострові висадились бійці ГУР Міноборони України, "виконали бойове завдання, повісили там прапор і пішли собі".

"Я хотів би побачити обличчя Аксьонова в цей час, обличчя Герасимова, Шойгу, Конашенкова, який про це небагато говорить, і Путіна, звісно ж", – додав оглядач.

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Нагадаємо, 23 серпня в ГУР повідомили, що в Чорному морі поблизу острова Зміїний, в районі так званих "Вишок Бойка" українські військові на бойових катерах завдали удару по російському літаку. Це сталося після спроби літака атакувати українські судна.

Вже наступного дня українська військова розвідка провела успішну спецоперацію в Криму: бійці висадились на плавзасобах на березі Чорного моря в районі населених пунктів Оленівка і Маяк, вступили у бій з окупантами, завдавши їм втрат, і після виконання завдання повернулися додому в повному складі.

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