Операцию ГУР в Крыму оценил эксперт: "Хотел бы увидеть лицо Путина"

Оккупанты год строили в Крыму линии обороны, а украинская разведка просто осуществила высадку на полуострове и выполнила там боевое задание.

Повреждение украинской ДРГ российского Су-30СМ в Черном море, высадка бойцов ГУР в Крыму и выполнение боевого задания без потерь – позор для россиян.

Такую оценку в эксклюзивном интервью ТСН.ua дал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В данном случае – Черное море. ДРГ как-то одолела почти 200 км по Черному морю, имела боестолкновение с истребителем Су-30СМ, к тому же в свою пользу, потому что, насколько известно, этот истребитель был поврежден. Результат – высадка на полуострове Крым, выполнение боевой задачи и возвращение без потерь", – напомнил аналитик.

"Это такой позор для россиян — они строили девять лет свой "непотопляемый авианосец". В последний год они строили там линии обороны, из-за чего у них нет пляжного сезона, а только окопы на пляжах Феодосии и Евпатории", — обратил внимание Коваленко.

Он отметил, что в результате на полуострове высадились бойцы ГУР Минобороны Украины, "выполнили боевое задание, повесили там флаг и ушли".

"Я хотел бы увидеть лицо Аксенова в это время, лицо Герасимова, Шойгу, Конашенкова, который об этом немного говорит, и Путина, конечно же", — добавил обозреватель.

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Напомним, 23 августа в ГУР сообщили, что в Черном море вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "Вышек Бойко" украинские военные на боевых катерах нанесли удар по российскому самолету. Это произошло после попытки самолета атаковать украинские суда.

Уже на следующий день украинская военная разведка провела успешную спецоперацию в Крыму: бойцы высадились на плавсредствах на берегу Черного моря в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк, вступили в бой с оккупантами, нанеся им потери, и после выполнения задания вернулись домой в полном составе.

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