Экс-командир "Азова" ответил, каким путем придется освобождать Крым

Оккупированный Крым придется возвращать военным путем, потому что РФ не понимает никакого другого языка, кроме языка силы.

Такое мнение в интервью "УНИАН" высказал бывший командир полка "Азов" и заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин, согласившись с заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Начиная с 2014 года, когда я начал воевать, я очень часто слышал о том, что есть еще какие-то пути решения, что нужно договариваться, все эти мирные соглашения какие-то, подписанные документы. Но это никогда не работало с нашим противником", – сказал Жорин.

Он подчеркнул, что Россия не понимает никакого другого языка, кроме языка силы.

"Она просто не понимает по-другому и любые договоры с ней, любые переговоры всегда будут нарушены, они не будут иметь никакой юридической силы. Они привыкли обманывать весь мир. Из-за этой репутации даже никто иногда не удивляется, когда они обманули весь мир – просто наплевали на всех, на все обещания и на все договоры", – сказал экс-командир полка "Азов".

По мнению офицера 3-й штурмовой бригады, вернуть территории можно только при наличии мощных инструментов на руках. Эти инструменты появятся после побед на поле боя.

"Конечно, хотелось бы вернуть какие-то свои территории без боев, без потерь. Но я в это слабо верю. Я уверен, что такие варианты могут быть, но они могут быть только когда у нас на руках будут очень сильные инструменты, когда на нашей стороне будут сильные аргументы, а они могут быть в виде побед на поле боя исключительно.

Россияне могут слушать только после крепкого удара. Только после того, как они получат по зубам, они захотят разговаривать. Мы должны готовиться к тому, что все территории нам придется освобождать военным путем”, – подытожил Жорин.

Ранее экс-командир полка "Азов" Максим Жорин объяснил, почему стратегии НАТО не работают в Украине.

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