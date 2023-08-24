Экс-командир "Азова" ответил, каким путем придется освобождать Крым

Жорин считает, что все территории Украине придется освобождать военным путем, ведь Кремль нарушает любые договоренности.
Оккупированный Крым придется возвращать военным путем, потому что РФ не понимает никакого другого языка, кроме языка силы.
Такое мнение в интервью "УНИАН" высказал бывший командир полка "Азов" и заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин, согласившись с заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Начиная с 2014 года, когда я начал воевать, я очень часто слышал о том, что есть еще какие-то пути решения, что нужно договариваться, все эти мирные соглашения какие-то, подписанные документы. Но это никогда не работало с нашим противником", – сказал Жорин.
Он подчеркнул, что Россия не понимает никакого другого языка, кроме языка силы.
"Она просто не понимает по-другому и любые договоры с ней, любые переговоры всегда будут нарушены, они не будут иметь никакой юридической силы. Они привыкли обманывать весь мир. Из-за этой репутации даже никто иногда не удивляется, когда они обманули весь мир – просто наплевали на всех, на все обещания и на все договоры", – сказал экс-командир полка "Азов".
По мнению офицера 3-й штурмовой бригады, вернуть территории можно только при наличии мощных инструментов на руках. Эти инструменты появятся после побед на поле боя.
"Конечно, хотелось бы вернуть какие-то свои территории без боев, без потерь. Но я в это слабо верю. Я уверен, что такие варианты могут быть, но они могут быть только когда у нас на руках будут очень сильные инструменты, когда на нашей стороне будут сильные аргументы, а они могут быть в виде побед на поле боя исключительно.
Россияне могут слушать только после крепкого удара. Только после того, как они получат по зубам, они захотят разговаривать. Мы должны готовиться к тому, что все территории нам придется освобождать военным путем”, – подытожил Жорин.
Ранее экс-командир полка "Азов" Максим Жорин объяснил, почему стратегии НАТО не работают в Украине.
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