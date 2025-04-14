Жаба / © Getty Images

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У крейдяних лісах стародавнього Мадагаскару одна жаба заслужила свою страшну назву нелегким шляхом. Beelzebufo ampinga, яку іноді називають «жабою з пекла», не була великою за мірками динозаврів, але серед земноводних вона виділялася. Ця вимерла жаба завдовжки до 40 см, ймовірно, покладалася на тактику засідки та силу щелеп, щоб схопити здобич.

Про це написав американський еволюційний біолог із Ратгерського університету Скотт Треверс для Forbes.

Сьогодні її найближчими відомими родичами можуть бути набагато менші рогаті жаби Південної Америки — про їхній зв’язок досі точаться суперечки серед науковців. Їхній потенційний зв’язок порушує питання про глибокі еволюційні зв’язки і про те, як далеко може зайти хижацтво амфібій.

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Для більшості жаб щелепи є другорядним елементом. М’якотілі, спеціалісти з ловлі комах, вони більше покладаються на липкий язик, ніж на силу. Але Beelzebufo ampinga та її сучасні родичі з роду Ceratophrys є помітними винятками.

Рогата жаба Кренвелла (Ceratophrys cranwelli), з її круглим тілом і містким ротом, володіє величезною силою укусу. Дослідження, опубліковане у вересні 2017 року в журналі Scientific Reports, показало, що навіть рогата жаба зі скромною головою розміром 4,5 см здатна створити силу укусу до 32,9 ньютонів. Це можна порівняти з балансуванням трьох кілограмів на кінчику пальця.

Для великого Ceratophrys aurita сила укусу оцінюється майже в 500 ньютонів — рівень, який зазвичай характерний для рептилій та дрібних хижих ссавців.

Використовуючи цю шкалу, дослідники підрахували, що Beelzebufo ampinga — пізньокрейдяний хижак з головою понад 15 см завширшки — міг витримувати силу укусу до 2200 ньютонів. Це ставить її в одну лігу з вовками та самками тигрів.

Скелетна структура жаби підтримує це завдяки жорсткому черепу, сильним щелепним м’язам, зрощеним нижньощелепним суглобам і регресивним зубам, оптимізованим для проколу і захоплення. Можливо, у Beelzebufo не було отрути (як у каскадної жаби Бруно) або швидкості, але вона мала єдину перевагу в доісторичній гонитві озброєнь — грубу силу.

«Диявольська жаба» була хижаком серед динозаврів

Приблизно розміром із пляжний м’яч, Beelzebufo ampinga була принципово більш грізною, ніж її сучасні родичі. За ширини черепа до 15 см і довжини тіла близько 40 см, найбільші особини, ймовірно, перевищували 4,5 кілограма в масі. Для порівняння, це важче, ніж сучасна жаба Голіаф.

Скам’янілі кістки жаби, знайдені на північному заході Мадагаскару і датовані приблизно 70-66 мільйонами років тому, дають уявлення про тварину з надзвичайно широким пласким черепом, укріпленим кістковими гребенями, і гострими та напрочуд численними зубами.

Разом із міцними щелепними суглобами та міцними черепними швами вони вказують на те, що це був хижак, який сидів і чекав у засідці, пристосований для боротьби зі здобиччю, яка майже не поступалася йому за розміром. Beelzebufo ділив своє середовище з низкою нині вимерлих рептилій і динозаврів, які були занадто великими, щоб їх турбувати, але їхнім дитинчатам, можливо, не так пощастило.

І хоча на острові, яким він колись правив, у нього, можливо, вже немає прямих нащадків, його живі родичі все ще блукають субтропічними лісами та луками Південної Америки. Рогаті жаби роду Ceratophrys, відомі любителям як «жаби Пакмена» за свої роззявлені роти, мають не лише спільну еволюційну лінію, але й такий самий зубастий апетит і забіякувату вдачу.

Викопні рештки дають нам змогу зазирнути в настільки вузькоспеціалізовану нішу, що сьогодні вона майже не існує. Жаба, яка їла, як рептилія, захищалася, як броньований танк, і жила поруч з останніми непташиними динозаврами.

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