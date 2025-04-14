Іспанський острів Лансароте пішов під воду після потужної зливи

За два години в суботу випало близько 6 см опадів. / © reuters.com

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На Канарському острові Лансароте, який є популярним туристичним напрямком упродовж усього року, раптові зливи перетворили дороги на потоки брудної води, а деякі будинки опинилися затопленими.

Про це пише Reuters.

За два години в суботу випало близько 6 см опадів / © reuters.com

Як повідомили місцеві екстрені служби, за два години в суботу випало близько 6 см опадів, що й стало причиною локальної повені. У неділю влада оголосила надзвичайний стан.

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На відеозаписах із місця події видно, як бурий потік води стрімко несе сміття під мостами, автомобілі застрягають у воді, а перехожі фіксують наслідки негоди на телефони.

Керівник служби порятунку острова Енріке Еспіноса в коментарі державному телеканалу RTVE повідомив, що ситуація була критичною, особливо в районах Арресіфе та Тегісе.

“Ми працювали всю ніч, відреагували на понад 300 викликів. Деякі будинки дійсно були підтоплені. Залишилось багато бруду та наслідків, які ще потрібно ліквідувати”, — зазначив Еспіноса.

Попри масштабні підтоплення, жертв або серйозно постраждалих немає, запевнили в місцевій владі.