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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Іспанський острів Лансароте пішов під воду після потужної зливи

Попри масштабні підтоплення, жертв або серйозно постраждалих немає, запевнили в місцевій владі.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
За два години в суботу випало близько 6 см опадів

За два години в суботу випало близько 6 см опадів. / © reuters.com

На Канарському острові Лансароте, який є популярним туристичним напрямком упродовж усього року, раптові зливи перетворили дороги на потоки брудної води, а деякі будинки опинилися затопленими.

Про це пише Reuters.

За два години в суботу випало близько 6 см опадів / © reuters.com

За два години в суботу випало близько 6 см опадів / © reuters.com

Як повідомили місцеві екстрені служби, за два години в суботу випало близько 6 см опадів, що й стало причиною локальної повені. У неділю влада оголосила надзвичайний стан.

На відеозаписах із місця події видно, як бурий потік води стрімко несе сміття під мостами, автомобілі застрягають у воді, а перехожі фіксують наслідки негоди на телефони.

Керівник служби порятунку острова Енріке Еспіноса в коментарі державному телеканалу RTVE повідомив, що ситуація була критичною, особливо в районах Арресіфе та Тегісе.

“Ми працювали всю ніч, відреагували на понад 300 викликів. Деякі будинки дійсно були підтоплені. Залишилось багато бруду та наслідків, які ще потрібно ліквідувати”, — зазначив Еспіноса.

Попри масштабні підтоплення, жертв або серйозно постраждалих немає, запевнили в місцевій владі.

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