Испанский остров Лансароте ушел под воду после мощного ливня

Через два часа в субботу выпало около 6 см осадков. / © reuters.com

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На Канарском острове Лансароте, популярном туристическом направлении на протяжении всего года, внезапные ливни превратили дороги в потоки грязной воды, а некоторые дома оказались затопленными.

Об этом пишет Reuters.

Через два часа в субботу выпало около 6 см осадков / © reuters.com

Как сообщили местные экстренные службы, за два часа в субботу выпало около 6 см осадков, что и стало причиной локального наводнения. В воскресенье власти объявили чрезвычайное положение.

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На видеозаписях с места происшествия видно, как бурый поток воды стремительно уносит мусор под мостами, автомобили застревают в воде, а прохожие фиксируют последствия непогоды на телефоны.

Руководитель службы спасения острова Энрике Эспиноса в комментарии государственному телеканалу RTVE сообщил, что ситуация была критичной, особенно в районах Арресифе и Тегисе.

"Мы работали всю ночь, отреагировали более чем на 300 вызовов. Некоторые дома действительно были подтоплены. Осталось много грязи и последствий, которые еще нужно ликвидировать", - отметил Эспиноса.

Несмотря на масштабные подтопления, жертв или серьезно пострадавших нет, заверили в местных властях.