Удар по Сумам: куда попал "Шахед" и что известно о раненых

Прилет "Шахеда" в Сумах 14 апреля

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Сегодня, 14 апреля, зафиксировано попадание БпЛА типа "Шахед" по одной из автостоянок города. Один человек пострадал.

Об этом сообщил Артем Кобзарь, и.о. Сумского городского головы,

Как сообщил Кобзарь, пострадавший человек сейчас находится в карете скорой помощи.

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"Все соответствующие службы работают на месте происшествия", - подчеркнул он.

Напомним, после российского удара баллистикой по Сумам, который произошел 13 апреля, на лечении находятся 13 человек.