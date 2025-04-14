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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1839
Время на прочтение
1 мин

Удар по Сумам: куда попал "Шахед" и что известно о раненых

Информации о жертвах пока нет

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прилет "Шахеда" в Сумах 14 апреля

Прилет "Шахеда" в Сумах 14 апреля

Сегодня, 14 апреля, зафиксировано попадание БпЛА типа "Шахед" по одной из автостоянок города. Один человек пострадал.

Об этом сообщил Артем Кобзарь, и.о. Сумского городского головы,

Как сообщил Кобзарь, пострадавший человек сейчас находится в карете скорой помощи.

"Все соответствующие службы работают на месте происшествия", - подчеркнул он.

Напомним, после российского удара баллистикой по Сумам, который произошел 13 апреля, на лечении находятся 13 человек.

Дата публикации
Количество просмотров
1839
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