Новые спутники раскрыли секреты строительства современного корабля Ким Чен Ина - CNN

Корабель / © cnn.com

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Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Северная Корея строит один из самых больших и современных военных кораблей в своей истории.

Об этом сообщает CNN .

Судно, строящееся на верфи в Нампо, может стать крупнейшим военным кораблем, который когда-либо создавался в стране, и, вероятно, он будет более чем вдвое больше любого другого корабля, уже имеющегося в составе флота лидера Ким Чен Ина.

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Снимки, полученные спутниковыми компаниями Maxar Technologies и Planet Labs 6 апреля 2023 года, показывают процесс строительства судна, которое находится в воде на западном побережье Северной Кореи, примерно в 60 км от столицы Пхеньяна. Анализ этих изображений позволяет заключить, что корабль, вероятно, является фрегатом с управляемыми ракетами (FFG), который оснащен вертикальными пусковыми установками для запуска ракет как по наземным, так и по морским целям.

По оценкам аналитиков, длина этого фрегата составляет примерно 140 метров, что делает его самым большим военным кораблем, построенным в Северной Корее. Для сравнения, американские эсминцы класса Arleigh Burke имеют длину около 155 метров, а строящиеся в США фрегаты класса Constellation будут достигать длины 151 метр.

Это не единственный знак того, что Северная Корея активно модернизирует свои вооруженные силы. Вместо того чтобы останавливаться на разработке межконтинентальных баллистических ракет, которые могут достичь любой точки США, Пхеньян также значительно укрепляет свои морские возможности. Более того, интенсивное сотрудничество с Россией во время войны в Украине позволяет Северной Корее обходить санкции ООН, налагающие ограничения на доступ к технологиям и материалам для создания современных вооружений.

Прогнозируется, что новый фрегат оснащен современными технологиями, в частности фазированными антеннами, позволяющими точно и быстро отслеживать цели, что раньше было недоступно для Северной Кореи. Кроме того, на судне могут быть установлены вертикальные пусковые установки для разных типов ракет. Это может существенно увеличить боевую эффективность флота Ким Чен Ина по сравнению с тем, что есть сейчас.

Однако, по словам экспертов, важными остаются вопросы технических возможностей Северной Кореи построить и эксплуатировать такое судно. Как отметил бывший южнокорейский адмирал Ким Дук-ки, обеспечение функционирования столь крупного военного корабля требует больших финансовых и человеческих ресурсов. Необходимо создать целостную команду для эксплуатации этого судна, а также позаботиться о соответствующей инфраструктуре и материально-техническом обеспечении.

Согласно последним данным, флот Северной Кореи насчитывает около 400 боевых кораблей и 70 подлодок, однако большинство этих судов являются старыми и устаревшими. Тем не менее, режим Ким Чен Ина активно работает над модернизацией своих военных сил, вкладывая значительные ресурсы в разработку новых типов ракет и подлодок. Так, на верфи в порту Синпо сейчас строится ядерная подлодка, а также другой фрегат или эсминец в Чонджине.

Строительство нового фрегата в Нампо — это лишь одна часть амбиций Ким Чен Ина по обновлению Северокорейского флота. В сентябре 2022 года Ким осмотрел место для строительства нового военно-морского порта, где, как отмечал, будут пришвартовывать новые крупные корабли и подлодки. Это свидетельствует о планах страны укрепить свою морскую мощность и способность к ведению боевых действий в водах как на своем побережье, так и за его пределами.

Учитывая эти факторы, Северная Корея, безусловно, стремится значительно усилить свои военные возможности, и крупнейший военный корабль, строящийся сейчас в Нампо, является важным шагом на пути к реализации этих амбиций.