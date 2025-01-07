Священные города Мекка и Медина накрыл шторм (видео)

Необычайно сильные ливни охватили огромные территории Саудовской Аравии, включая священные города Мекка и Медина, вызвав массовые наводнения. Улицы превратились в реки, а автомобили были почти полностью погружены в воду.

Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Метеорологический департамент объявил красное предупреждение для Мекки, Медины и Джидды, городов, которые часто страдают от наводнений. Ливни, произошедшие на этой неделе, произошли после рекордных осадков весной, которые также привели к гибели более 20 человек.

В соцсетях появились ролики, где видно, как паводковые воды заливают главные автомагистрали, двигаясь по сухим скалистым участкам и привлекая жителей, которые оставляют свои машины и убегают в безопасные места.

Священные города Мекка и Медина накрыл шторм

"Проливные дожди и наводнения — отнюдь не редкое явление в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива, особенно зимой. Известно, что многие города имеют недостаточно развитые дренажные и канализационные системы, а городские планировщики, наблюдавшие за скорым развитием региона в конце 20-го века., не смогли предусмотреть частоту сильных осадков", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Китае произошло мощное землетрясение.

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