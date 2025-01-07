В США от птичьего гриппа умер первый человек

Пациент заразился после контакта с дворовой стаей птиц и дикими птицами.

В США в штате Луизиана от птичьего гриппа H5N1 умер человек. Это первая зарегистрированная в стране смерть от этой болезни.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения штата Луизиана.

Пациент, умерший от птичьего гриппа, имел возраст более 65 лет и сопутствующие заболевания. Он заразился после контакта с дворовой стаей птиц и дикими птицами.

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Представители здравоохранения заявили, что их расследование не зафиксировало других случаев заболевания людей, связанных с заражением этого пациента.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года в мире было зарегистрировано около 900 случаев заражения птичьим гриппом. Более половины людей умерли. Однако эксперты не считают, что вирус убивает половину заражаемых им людей.

Исследование ученых Центра по контролю и профилактике заболеваний США относительно первых 46 случаев заболевания людей птичьим гриппом в стране в 2024 году продемонстрировало, что почти все больные имели легкую форму болезни. Все инфицирования, кроме одного, произошли после контакта с зараженными сельскохозяйственными животными.

Напомним, в декабре в США был зафиксирован первый случай тяжелой формы птичьего гриппа у человека. Чиновники сообщили о "тревожных результатах" анализов, взятых у пациента.

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