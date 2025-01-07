У США від пташиного грипу померла перша людина

Пацієнт заразився після контакту з дворовою зграєю птахів та дикими птахами.

У США у штаті Луїзіана від пташиного грипу H5N1 померла людина. Це перша зареєстрована у країні смерть від цієї хвороби.

Про це повідомляє Департамент охорони здоровʼя штату Луїзіана.

Пацієнт, який помер від пташиного грипу, мав вік більше 65 років та супутні захворювання. Він заразився після контакту з дворовою зграєю птахів та дикими птахами.

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Представники охорони здоровʼя заявили, що їхнє розслідування не зафіксувало інших випадків захворювання людей, повʼязаних із зараженням цього пацієнта.

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, від 2003 року у світі було зареєстровано близько 900 випадків зараження людей пташиним грипом. Понад половина людей померли. Однак експерти не вважають, що вірус вбиває половину людей, які ним заражаються.

Дослідження вчених Центру з контролю та профілактики захворювань США щодо перших 46 випадків захворювання людей на пташиний грип у країні 2024 року продемонструвало, що майже усі хворі мали легку форму хвороби. Усі інфікування, за винятком одного, відбулися після контакту з зараженими сільськогосподарськими тваринами.

Нагадаємо, у грудні у США було зафіксовано перший випадок важкої форми пташиного грипу у людини. Чиновники повідомили про "тривожні результати" аналізів, взятих у пацієнта.

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